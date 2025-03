Coldiretti Calabria e Noberasco promuovono il Fico Dottato Dop di Cosenza

StrettoWeb

Coldiretti Calabria e Noberasco S.p.A. annunciano con soddisfazione il rinnovo dell’accordo anche per il 2025 per la promozione e la commercializzazione del Fico Dottato di Cosenza la pregiata varietà di fico, frutto di una filiera corta interamente calabrese. La sinergia con Coldiretti Calabria, giunta al quinto anno di attività, rappresenta un riconoscimento alla qualità delle produzioni agroalimentari regionali, in particolare del Fico di Cosenza, insignito del marchio DOP.

Sono già stati attivati nuovi accordi con numerose imprese agricole presenti sul territorio, per consolidare ancora di più una filiera caratterizzata da una rigorosa certificazione della tracciabilità delle materie prime, consentendo così al consumatore una scelta consapevole al momento dell’acquisto. Un’intesa esempio di un modello agricolo tutto italiano, che garantisce la massima tracciabilità e un percorso etico-economico coerente all’interno della filiera.

Noberasco, l’azienda ligure con oltre un secolo di esperienza nel settore della frutta secca, si distingue per la sua costante attenzione alla qualità, elemento che ha reso l’azienda leader in Italia nel suo comparto. L’Accordo di Filiera prevede, inoltre, la garanzia di un impegno nella produzione verso la sostenibilità ambientale e sociale, con particolare attenzione alla tutela dei lavoratori e alla stipula di contratti che riconoscano un prezzo equo ai produttori. Tale intesa costituisce un punto di riferimento strategico per rafforzare la competitività del Made in Calabria, sia in Italia che sui mercati esteri.

Il Presidente di Coldiretti Calabria Franco Aceto ha sottolineato che: “questo accordo rafforza l’impegno di Coldiretti Calabria nella promozione delle nostre eccellenze agroalimentari e nella tutela del reddito dei produttori. Il Fico Dottato di Cosenza è un simbolo della nostra agricoltura e del lavoro di tanti imprenditori agricoli che, con dedizione e passione, ne garantiscono la produzione. Con questa intesa vogliamo consolidare una filiera che tutela il Made in Calabria e lo porta sempre più lontano, nel rispetto della sostenibilità e della tracciabilità“.

Il Direttore di Coldiretti Calabria Francesco Cosentini ha aggiunto che “grazie a questa collaborazione garantiamo ai produttori un mercato stabile e ai consumatori un prodotto di altissima qualità, tracciabile e legato al nostro territorio. La sinergia tra imprese e agricoltori è la chiave per dare continuità a un’eccellenza che merita sempre maggiore riconoscimento a livello nazionale e internazionale“.

