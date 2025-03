Cittanova, l’8 marzo la mostra di Alberta Dito “Psiche e colori”

StrettoWeb

È ormai prossimo l’8 marzo Giornata Internazionale della donna, una data importante in quanto si celebrano le lotte che le donne hanno affrontato, ed ancora lo fanno, per poter affermare la loro presenza nella società con pari dignità dell’altro sesso. È una giornata di notevole rilevanza sociale e la sua esistenza trae origine dai primi movimenti femminili originatisi nel mondo anglosassone ad inizio del secolo scorso.

Diversi movimenti cominciarono una lotta civile per ottenere il diritto di voto e garantire una maggiore partecipazione alla vita politica alle donne così da poter rivendicare un trattamento di equità sociale e le istanze che portavano avanti si sparsero traversarono l’atlantico e cominciarono ad attecchire nel vecchio continente con risultati lenti ma significativi in special modo in Francia, Inghilterra, Germania, Austria, Svizzera, Svezia e Danimarca e nel 1911 si tennero le prime domeniche dedicate alla giornate della donna.

Dopo la fine della II Guerra Mondiale in Italia si tenne la prima giornata della donna l’8 marzo del 1946 e per la prima volta venne adottato quale simbolo la mimosa in quanto, rispetto ad altri, fiore facilmente reperibile in tutta Italia. La giornata della donna, ormai celebrata nella totalità del mondo, venne finalmente riconosciuta con un atto ufficiale.

Il 16 dicembre 1977, con la risoluzione 32/14, l’Assemblea generale delle Nazioni Unite propose a ogni paese di dichiarare un giorno all’anno “Giornata delle Nazioni Unite per i diritti delle Donne e per la pace internazionale” e venne designato quale giorno l’ 8 marzo, già universalmente riconosciuto tale.

È una giornata speciale che racchiude in sé gioie e dolori, vittorie e sconfitte ma che ha un suo fil rouge nella determinazione e nella forza delle donne nel condurre la lotta per raggiungere la parità di genere e che giustamente va celebrata.

In quest’ottica non poteva esimersi da una profonda riflessione in questa giornata l’Amministrazione comunale di Cittanova sempre attenta a sostenere e condividere le cause e le problematiche di rilevanza sociale e certamente la condizione femminile è una tematica di prima grandezza a carattere nazionale a non solo.

Gli aspetti sociali che coinvolgono il mondo femminile sono molto sentiti anche a livello locale e la comunità cittanovese non è da meno nella partecipazione alle azioni per rivendicare una vera parità di genere.

L’Amministrazione comunale, guidata dal sindaco Domenico Antico, ha ritenuto opportuno celebrare questa prossima giornata della donna con un evento che possa indurre oltre al ricordo anche un momento di riflessione su quanto è stato ottenuto nel passato, ma principalmente sul tanto che ancora il mondo femminile deve guadagnarsi per la parità di genere.

Nell’ottica di questa visione della giornata della donna l’assessore alla cultura e pari opportunità Rita Morano, di concerto con il sindaco D. Antico e la condivisione con il presidente del Consiglio Francesco Rao, ha ritenuto di programmare nelle sale della Biblioteca Comunale Vincenzo de Cristo l’evento “La Donna e l’Arte” con la mostra personale “Psiche e Colori” di Alberta Dito, giovane artista che ha fatto della tenacia, della determinazione, in aggiunta al talento, la forza del suo percorso artistico.

A rendere più significativa la manifestazione ci sarà la prestigiosa partecipazione della dott.ssa Caterina Capponi Assessore alla Cultura, Politiche Sociali e Giovanili, Pari Opportunità della Regione Calabria.

L’evento, con la consulenza e la curatela di Oreste Mario Dito, direttore della OMD project manager, si incentra su un anteprima letterario che trae spunto dal saggio di Alberta Dito “Rappresentare la violenza a partire da Shakespeare” e nel quale si disserterà sulla condizione femminile con attenzione anche alla preoccupante escalation dei femminicidi, nel ruolo di causa ed effetto della disparità di genere, con i contributi della psicologa Carmen Giambelluca, dell’assessore Rita Morano e della giovane studentessa Sofia Sicari volontaria del S.C.U.

Si proseguirà, con la guida del moderatore Antonino Raso, con il clou dell’evento in cui la pittrice Alberta Dito, presentata dallo storico e critico d’arte Francesco Miroddi, ci guiderà nel percorso dei suoi dipinti che ci raccontano del suo essere artista, ma principalmente di essere un’artista-donna, e di vero interesse, oltre le opere che visualizzano astrattamente i suoi sentimenti ed emozioni, sono i dipinti in cui richiama situazioni di violenza con l’intento che mostrando la crudeltà si possa educare alla non violenza.

Si ritiene che l’evento possa portare ad una sana ed attenta riflessione sulla condizione della donna e che possa essere un messaggio verso le Istituzioni per legiferare in tempi brevi norme che sanciscano la effettiva parità di genere, che si ritiene sia una condizione assolutamente indispensabile per migliorare la società e quindi le condizioni di vita di tutti i cittadini a prescindere da razza e genere.

In chiusura una chiosa di Alberta Dito: “Una Donna non è una Diversa, ma è una Donna: Rispettala!!!”.

