Cittadella dello Sport di Trapani: Antonini sollecita il Comune, che si irrita e risponde, “non siamo distratti”

Lunghissima nota congiunta del Sindaco di Trapani G. Tranchida e dell’Assessore allo Sport E. Barbara, in risposta alle sollecitazioni di Antonini sulla Cittadella dello Sport. “Un intervento del più grande manager italiano degli ultimi 30 anni, Sergio Marchionne. Disse una frase che all’epoca sottovalutai perché vivevo all’estero e non conoscevo bene la realtà . Oggi tocco con mano questo disagio che noi imprenditori troviamo ogni volta che vogliamo lavorare , produrre. Ho creduto che Trapani potesse cambiare grazie allo Sport ma vedo che si fa una fatica enorme a crescere ed anzi quando realizzi qualcosa sei un Grande Problema per una parte di questa Città che è rimasta a 40 anni fa e odia il progresso. La Cittadella dello Sport è l’occasione della svolta, si muovono o no ????!!!!!”, ha scritto il Presidente di Trapani Calcio e Basket su “X.

La risposta del Comune

“Il vento della memoria semina giustizia”… nella vita come nelle città, nella cultura così come nello sport. Sono stati giorni intensi e particolari: Trapani, ha accolto LIBERA di Don Ciotti ed abbracciato i familiari delle vittime innocenti di mafia di tutta Italia. Un abbraccio di grande cuore e valore che i trapanesi, con la loro umiltà e genuinità, non mancheranno di far mancare anche il prossimo 1 aprile, con il conferimento della cittadinanza onoraria all’Associazione Libera, chiedendo anche scusa per il passato e proseguendo nel cammino di riscatto civile intrapreso, senza però sottacere nel merito della miseria umana e politica che in maniera criminale ha più volte relegato a periferia europea questo territorio.

Proprio negli ultimi giorni, su più fronti, sono pervenuti attacchi scomposti ed affermate ingenerosamente false verità e travisati fatti, pertanto, bisognosi di essere meglio spiegati alla comunità cittadina che, in queste ultime ore di profonda riflessione per un rinnovato impegno civico, si è domandata: “qualcuno vuole ostacolare lo sviluppo del territorio?” alias anche “la cittadella dello sport”. Ebbene, preso atto della nota stampa pubblicata dall’emittente TeleSud lo scorso 20 marzo, alla quale si ribadisce la richiesta di un diretto e civile confronto, pubblico e paritario, appare opportuno chiarire, nel rispetto dei ruoli e delle vigenti leggi, compiti ed incombenze attualmente in campo.

Nel dettaglio, il 12 novembre 2024, la SportInvest inoltrava ufficialmente al Comune di Trapani ed all’Agenzia del Demanio – Sicilia la prima comunicazione ufficiale inerente la volontà di realizzare la cittadella dello sport, con relativa richiesta di disponibilità dell’area. In meno di 48 ore, il Comune di Trapani inviava all’Agenzia del Demanio – Sicilia un’ampia relazione sostenendo la necessità di sdemanializzare l’area, tanto per il decentramento d’infrastrutture logistiche istituzionali (Tribunale, Interporto, Città degli Uffici e Servizi d’ambito sovracomunale) ma anche a fronte della proposta avanzata dal privato proponente e, pertanto, per destinarla, tra le altre cose, anche alle “esigenze concrete in ambito sportivo per la realizzazione di nuove strutture al servizio del calcio e della pallacanestro”.

Il 23 dicembre 2024, riscontrando la nota del precedente mese di novembre, il Demanio “preso atto delle esigenze manifestate, riguardanti la realizzazione di impianti sportivi delle società professionistiche della Città di Trapani”, precisava che un’ampia fascia dell’area identificata per il nuovo polo sportivo apparteneva in realtà al “Pubblico Demanio dello Stato – Ramo Difesa – Aeronautica”. Sia quest’ultima, che la relazione prodotta dal Comune, sono in possesso della SportInvest da diversi mesi, dunque le comunicazioni ufficiali sono sempre state condivise nell’ottica della nota e pubblica trasparente collaborazione istituzionale tra le parti.

Guardando al futuro, ancora stamani, sabato 22 marzo, tramite interlocuzioni informali tra il Comune di Trapani e l’Agenzia del Demanio – Sicilia, abbiamo appurato come siano tuttora in corso approfondimenti (in sede nazionale) per giungere alla sdemanializzazione dell’area, che a distanza di decenni riveste ancora oggi un vincolo assolutamente superato ed obsoleto. Pertanto, ad ulteriore sostegno all’iniziativa, della quale siamo fermamente convinti poiché non vi è dubbio alcuno che per raggiungere i massimi livelli sportivi, con slancio internazionale per l’intera città, occorrano impianti di proprietà multifunzionali, nella giornata di lunedì 24 marzo verrà inviata direttamente dal Comune di Trapani una nuova lettera indirizzata ai competenti uffici demaniali (che si ricorda sono i proprietari dell’area) al fine di invitare le parti ad accelerare burocraticamente il processo di sdemanializzazione dei terreni poiché per Trapani si tratterebbe di un progetto di enorme valore sociale ed economico.

Desideriamo però precisare che il Comune di Trapani non è di certo distratto: non siamo intenzionati a guardare la partita dalla panchina ma non riconosciamo arbitri esterni al perimetro di gioco. Nel rispetto delle regole, vogliamo vincere questa partita tutti insieme. Auspichiamo dunque che gli attori in campo possano tornare a tifare per la squadra del cuore che si chiama Trapani.

E per rimanere in ambito sportivo, non sfuggirà di certo all’attento occhio della cittadinanza come diversi siano ancora oggi gli impianti sportivi da recuperare, ma è doveroso ricordare come sia stato proprio il Comune di Trapani a divenire un modello nazionale per tutti i comuni italiani riguardo gli affidamenti a lungo termine, senza canone di locazione ma con ristrutturazione obbligatoria. E ciò grazie a due avvisi pubblici che hanno riscosso uno straordinario successo, con il 70% di strutture affidate rispetto a quelle messe a bando.

Basti pensare al palazzetto dello sport (per 30 anni alla Trapani Shark), alla palestra del Conservatorio (per 10 anni alla Unbroken), all’impianto sportivo incompiuto ed oggi quasi recuperato dietro la Caserma Giannettino (per 30 anni alla Handball Erice), alla piscina comunale (per 10 anni alla Aquarius), alla piscina olimpionica (per 10 anni alla Aquarius), al centro sportivo Sorrentino (per 15 anni all’Accademia Trapani) ed al campo di Fulgatore (per 10 anni al Fulgatore). Ed ancora, è già stato deliberato dal Comune di Trapani e dal Libero Consorzio (ex Provincia) l’accordo per recuperare la palestra “Cottone” (ex “Tenente Alberti”) ed “Eugenio De Rosa”. Sono in corso i lavori per la realizzazione del primo SkatePark di Trapani, sono quasi ultimate le opere per riaprire la palestra “Pinco” (ex “Dante Alighieri”), sarà avviato a breve il cantiere presso il Campo Coni e si continua a lavorare incessantemente per recuperare i “campetti gialli” di viale Marche e potenziare il pattinodromo, già realizzato .

Innumerevoli gli interventi anche nelle palestre scolastiche e di prossimo avvio anche la realizzazione di aree sportive esterne e funzionali in altri 3 plessi trapanesi. Dunque impegno massimo e netto miglioramento delle strutture sportive cittadine sono sotto gli occhi di tutti, grazie ai copiosi finanziamenti conquistati: PNRR e misure regionali, oltre che bilancio comunale ed interventi privati. Le porte del Comune di Trapani sono aperte a tutti coloro i quali desiderano investire in città ed è dunque massima la volontà di questa amministrazione di continuare a collaborare con seri e onesti imprenditori, a maggior ragione se desiderosi di realizzare infrastrutture innovative e rivoluzionarie per la Sicilia. Noi ci siamo.. e Tu (Voi)?!?”.

