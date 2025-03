Il Viceministro Cirielli a Reggio: incontro al Consolato Onorario del Regno del Marocco in Calabria

StrettoWeb

Martedì 25 Marzo, in occasione della presenza a Reggio per l’iniziativa di Fratelli d’Italia, è prevista una visita del Viceministro Edmondo Cirielli, con delega al continente africano, al consolato onorario del Regno del Marocco in Calabria sito in Gioia Tauro, presso il prestigioso Palazzo Sant’ Ippolito. Ad attenderlo, il Console Domenico Naccari, l’Avv. Giuseppe Saletta ed il Commendatore Nicolino Lagamba membri del Consolato. Saranno altresì presenti il Sindaco di Gioia Tauro Avv. Simona Scarcella e l’ autorità portuale mari Tirreno Meridionale e Ionio Ammiraglio Andrea Agostinelli.

L’incontro fa seguito a quello avvenuto lo scorso anno presso la sede del Ministero degli affari esteri, ed al convegno sul Mediterraneo tenutosi in Campidoglio ove il Viceministro ha tenuto ad evidenziare la particolare attenzione che il Governo Italiano guidato da Giorgia Meloni intende prestare all’Africa di cui il Marocco è parte integrante. Soddisfatto il Console Naccari, il quale ha ricordato che con l’istituzione del Consolato Onorario a Gioia Tauro, il Regno del Marocco intende rafforzare i propri rapporti commerciali e sinergici con la Regione Calabria.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.