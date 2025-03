Cinquefrondi, premio cultura cinematografica: proiezione dei cortometraggi in gara

StrettoWeb

Mercoledì 28 marzo 2025 alle 18:00, il Comune di Cinquefrondi avrà l’onore di ospitare un’importante manifestazione culturale: la proiezione dei cortometraggi in gara per il Premio Cultura Cinematografica 2025. L’evento, che si terrà presso la Mediateca Comunale, rappresenta una straordinaria occasione per celebrare il talento cinematografico e per avvicinare la comunità locale alla cultura del cinema contemporaneo.

La serata vedrà la proiezione di tre cortometraggi selezionati tra le opere più promettenti, che concorrono per il prestigioso premio. I titoli dei cortometraggi in gara sono:

Ruggine

Il Primo Giorno

Un Mare di Paura

Ogni cortometraggio esplorerà temi diversi, di grande rilevanza e profondità, con stili narrativi e visivi distintivi mettendo in luce la creatività e la visione artistica dei registi. Una serata all’insegna della qualità cinematografica, ideale per gli appassionati e per chi desidera avvicinarsi alla cultura del cinema.

Il Premio Cultura Cinematografica 2025 non è solo un riconoscimento per i cortometraggi, ma un’opportunità per dare visibilità a nuovi talenti emergenti e per promuovere la diffusione di una cultura cinematografica sempre più inclusiva e variegata. Durante la serata, il pubblico avrà la possibilità di apprezzare lavori che raccontano storie contemporanee, in un dialogo tra la realtà e la finzione, con la forza e la creatività tipiche del cinema indipendente e di incontrare il Direttore artistico Pietro Paolo Cullari e il sindaco Michele Conia.

L’evento è completamente gratuito e aperto a tutti: una vera e propria festa del cinema che vuole avvicinare i cittadini di Cinquefrondi e non solo a nuove forme artistiche e narrative, valorizzando il lavoro di giovani registi e il loro impegno nel raccontare storie che parlano al cuore e alla mente di tutti e che promettono di emozionare e coinvolgere il pubblico. L’amministrazione comunale vi aspetta numerosi per celebrare insieme la cultura cinematografica e il talento emergente.

