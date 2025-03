Cinquefrondi, iniziati i lavori di rinnovamento di Piazza Marconi

StrettoWeb

Cinquefrondi avvia una nuova stagione di rinnovamento con l’inizio dei lavori di riqualificazione di Piazza Marconi. Ieri mattina, il sindaco Michele Conia e il vicesindaco Rocco Furiglio hanno dato ufficialmente il via a questo progetto fondamentale per la valorizzazione del territorio. Piazza Marconi ha sempre rappresentato il cuore pulsante della vita sociale e culturale di Cinquefrondi. Con questo intervento, l’amministrazione mira a rinnovare l’aspetto estetico e restituire alla cittadinanza uno spazio di incontro e crescita, pronto ad affrontare le sfide del futuro.

Le parole del sindaco

“Questo progetto è un segno tangibile dell’impegno della nostra amministrazione per il futuro e per le nuove generazioni. Piazza Marconi diventerà un luogo di aggregazione, dove idee e sogni possano essere condivisi, contribuendo a costruire una Cinquefrondi più moderna e inclusiva,” ha dichiarato il Sindaco Conia.

Le parole del vicesindaco

Il vicesindaco Rocco Furiglio, che ha seguito personalmente il progetto, ha sottolineato “l’importanza storica di questa riqualificazione e il forte legame della comunità con la piazza. Grazie a un finanziamento di 1.450.000 euro, ottenuto tramite il Contratto Istituzionale di Sviluppo (CIS), il progetto può finalmente essere realizzato portando avanti un percorso di trasformazione per Cinquefrondi. L’amministrazione continua a lavorare con impegno costante, come dimostrano i numerosi cantieri aperti in ogni angolo della città, segno di una crescita concreta e di un futuro che guarda al miglioramento continuo. Questo progetto non è solo un’opera urbanistica, ma un’opportunità per far rivivere un luogo che unisce l’intera comunità, risvegliando emozioni collettive e creando uno spazio che rispecchi il legame profondo dei cittadini con il loro territorio”.

