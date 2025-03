Cinquefrondi, consegnati i lavori di manutenzione del Ponte Sciarapotamo

StrettoWeb

Sono stati consegnati nei giorni scorsi i lavori di manutenzione straordinaria e miglioramento delle condizioni di sicurezza, nonché di recupero conservativo, del “Ponte Sciarapotamo” nel Comune di Cinquefrondi. L’opera, appaltata per un importo complessivo di circa 220.000 euro all’impresa Viraco Costruzioni Sas, prevede un tempo di ultimazione dei lavori di circa 120 giorni. La direzione dei lavori è affidata al Geometra Arcangelo Zangari e la responsabilità del progetto a Vincenzo Giordano.

Nello specifico, i lavori comprendono la ricostruzione dei muretti laterali, alcuni dei quali situati nella parte terminale dell’abitato di Cinquefrondi, il ripristino superficiale della pavimentazione stradale nelle zone più usurate, la sostituzione delle barriere stradali danneggiate, l’installazione di nuove barriere dove mancanti e il recupero conservativo dei parapetti del Ponte Sciarapotamo.

La soddisfazione di Conia e Versace

Il Consigliere Metropolitano Delegato e Sindaco di Cinquefrondi Michele Conia ha espresso grande soddisfazione per questa importante opera, da tempo attesa dall’intero comprensorio. Fin dal suo insediamento a Palazzo Alvaro, ha costantemente seguito con attenzione questo intervento.

Il vicesindaco metropolitano Versace ha sottolineato come questo intervento si aggiunga “alla lista delle opere che l’amministrazione metropolitana, guidata dal Sindaco Giuseppe Falcomatà, ha realizzato per garantire la sicurezza del territorio e delle strade”. Versace ha infine ribadito che “il sistema viario rimane un elemento fondamentale per l’ente metropolitano e che l’amministrazione continuerà a sostenere i cittadini e gli amministratori locali, che sempre più spesso si trovano ad affrontare tagli di finanziamenti da parte del Governo Centrale”.

