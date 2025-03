Lo chef del gelato Gabriele Fiumara nuovo Maestro Gelatiere Ambasciatore del Gusto Doc Italy

StrettoWeb

Lo chef del gelato Gabriele Fiumara è stato riconosciuto come Maestro Gelatiere Ambasciatore del Gusto Doc Italy. In questa categoria rientrano tutti coloro che sono considerati delle eccellenze nel loro settore e nel proprio territorio di appartenenza. Questo premio, che gli è stato conferito dall’Associazione Doc Italy nel corso di un evento svoltosi a Roma, nasce con l’obiettivo di promuovere l’Italia e le sue Eccellenze attraverso eventi esclusivi. Oltre a Gabriele Fiumara sono state premiate altre personalità del settore agroalimentare che promuovono l’Italia nel Mondo, dando un contributo di valore al nostro Paese.

Un nuovo e prestigioso traguardo per Gabriele Fiumara, originario di Santa Teresa di Riva (Messina) che è considerato una delle figure di spicco nel panorama della gelateria italiana e vanta importanti premi nazionali e internazionali.

“Ringrazio l’Associazione Doc Italy per questo riconoscimento. Un premio che mi motiva ulteriormente in vista dell’appuntamento con i Campionati Mondiali di Gelateria in programma il prossimo anno. Io e il mio team ci stiamo già preparando e ci impegneremo per rappresentare al meglio l’Italia in questa competizione”, dichiara lo chef del gelato Fiumara.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.