Cessione Cosenza, quella voce da Palazzo dei Bruzi e l’ira dei tifosi: “questi arabi teniamoli da parte”

Il Consiglio Direttivo dell’associazione “Cosenza Nel Cuore”, nucleo di tifosi rossoblu sempre molto attenti riguardo alle vicende della squadra e della società, ha svelato una presunto voce proveniente da Palazzo dei Bruzi in riferimento alla cessione societaria. “6 febbraio 2025, a domanda della giornalista de Il Dot.it Martina Milia, durante la conferenza stampa al Comune, il Sindaco confermava senza giri di parole la trattativa col fondo arabo“, si legge.

“Doverosamente e con grande senso di responsabilità, siamo costretti a tornare sulla questione. Passano le settimane e non possiamo che notare forti paradossi sulla gestione delle trattative per la vendita del Cosenza Calcio. Il 6 febbraio 2025, solo il 6 febbraio, dopo tutto quello che è successo fino a gennaio, mercato compreso, viene annunciata dal Sindaco la volontà chiara e inequivocabile del patron di vendere il Cosenza. Contestualmente, lo stesso Sindaco, come scritto, confermava senza giri di parole la trattativa col fondo arabo. Successivamente, viene pubblicato dalla società un comunicato, questa volta non congiunto con il Comune (come ad ottobre scorso), per far sapere di alcune trattative in corso”.

“Bene, sembra evidente, dunque, che la trattativa con il fondo arabo è reale, confermato come scritto sopra, da Guarascio e dal Sindaco. Ricordiamo bene le parole del Primo Cittadino dopo l’incontro con il presidente del Cosenza, testuali “abbiamo il dovere (Sindaco e Presidente del Consiglio Comunale) di difendere il nome di questa città, perché sappiamo quanto è importante una squadra di calcio che porta il nome della nostra città in serie B. In data 18 gennaio scorso, Guarascio ha ricevuto dei documenti importanti da sottoscrivere, per l’avanzamento deciso della trattativa. Ci giunge voce che a Palazzo dei Bruzi, da parte di qualcuno molto importante, si è imposto un rallentamento sulla trattativa con il fondo arabo, pare con la frase “rallentiamo con questi arabi, teniamoli da parte!!!”.

“A questo punto, chiediamo chiarezza e trasparenza su come vengono gestite le attuali trattative! Se fosse vera questa voce, cioè di far saltare l’operazione con il Fondo arabo, il quale ha prospettato al patron Guarascio, ne è a conoscenza anche lo stesso Sindaco, importanti investimenti per la città e per la squadra, sarebbe una follia e un danno incommensurabile, di certo una pesante responsabilità, preso atto, che il continuo procrastinare, sta concretizzando il primo grande danno, quello della perdita della serie B per la città e la provincia intera!!! Ed intanto, da oltre 1 mese e mezzo, i documenti attendono di essere firmati”, si chiude la nota.

