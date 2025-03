Cessione Cosenza, Citrigno fa sul serio ma “Guarascio resta in silenzio. Risponda, basta rinvii”

StrettoWeb

“Cosenza merita un futuro sportivo solido e ambizioso. In un momento così delicato per la nostra squadra, che lotta con tutte le forze per mantenere la categoria, è necessario un cambio di passo nella gestione del club. Oggi più che mai, il Cosenza Calcio ha bisogno di una società in grado di investire capitali importanti e di costruire un progetto sportivo duraturo e ambizioso”. Comincia così la nota del capogruppo del Movimento 5 Stelle in Consiglio regionale Davide Tavernise in merito alle ultime novità sulla cessione del Cosenza Calcio, con il gruppo Citrigno uscito allo scoperto.

“La storia recente del club ha mostrato tutte le difficoltà di una gestione che, tra risultati altalenanti e contestazioni sempre più forti, appare ormai distante dal cuore pulsante della città e della sua tifoseria. È giunto il momento di un cambio di proprietà che possa garantire maggiore stabilità, chiarezza e una visione strategica per il futuro. I tifosi, che con passione e sacrificio sostengono la squadra ovunque, meritano rispetto e trasparenza, così come i calciatori e lo staff tecnico, che devono poter lavorare in un ambiente sereno e motivato”.

“Guarascio esca dal silenzio”

“L’interesse manifestato da Alfredo Citrigno rappresenta un’opportunità concreta per voltare pagina. La sua proposta di acquisizione delle quote di maggioranza del Cosenza Calcio è chiara e trasparente, con un impegno preciso volto a rilanciare il club. Tuttavia, a oggi, l’attuale proprietà non ha ancora dato risposte ufficiali, alimentando un clima di incertezza che non giova a nessuno. Per questo motivo, è indispensabile che il presidente Eugenio Guarascio esca dal silenzio e si assuma la responsabilità di rispondere alla proposta avanzata. La città, i tifosi e gli stessi giocatori hanno il diritto di conoscere il futuro del club. Credo sia giusto che il sindaco di Cosenza, Franz Caruso, si faccia promotore di un incontro istituzionale tra le parti, per chiarire definitivamente il destino della società.

“Il Cosenza Calcio non può permettersi ulteriori rinvii o giochi di attesa. È tempo di un nuovo inizio, di una gestione capace di valorizzare il patrimonio sportivo e umano che questa squadra rappresenta. La speranza di una salvezza passa anche dalla capacità della società di trasmettere solidità e ambizione. Il tempo delle incertezze è finito: è il momento delle scelte responsabili per il bene del Cosenza e della sua gloriosa tifoseria”, si chiude la nota.

