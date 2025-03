Caulonia: variante SS106, il comitato contesta il tracciato Anas

StrettoWeb

Domattina a Caulonia, alle ore 11.30 presso il Bar Planet, in Piazza Bottari, ci sarà una conferenza stampa di presentazione ufficiale del Comitato SS 106. Intanto lo stesso si già sentire. “Non è conforme al piano regolatore di Caulonia, serve un riposizionamento”. Il Comitato spontaneo Variante SS106 solleva forti perplessità sull’ultima proposta di tracciato avanzata da ANAS. Secondo il comitato, la nuova soluzione (tracciata in rosso) non solo non rispetta il piano regolatore di Caulonia, ma si discosta anche dalle caratteristiche degli altri tratti già realizzati, prevedendo una sola carreggiata e un’altezza insufficiente.

Per questo, il comitato chiede di riposizionare il tracciato più a monte, riprendendo il progetto originario (indicato in giallo) che prevedeva una configurazione più adeguata fino a Soverato. Inoltre, si sottolinea la necessità di garantire due carreggiate separate anche nel tratto successivo allo svincolo di Canne, anziché una soluzione a doppio senso di marcia che si interrompe bruscamente.

