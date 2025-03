Caulonia, arriva la chiusura del dissesto finanziario del Comune: pronta assemblea pubblica coi cittadini

StrettoWeb

“Nei giorni scorsi abbiamo ricevuto il decreto di chiusura del dissesto economico finanziario che si era aperto esattamente il 21 maggio del 2018 con la scorsa amministrazione comunale. Allora io dai banchi dell’allora minoranza avevo battagliato, insieme ad Antonella Ierace, Andrea Lancia e Lorenzo Commisso, votando contro il dissesto. Una volta eletti abbiamo dato il nostro fattivo contributo affinché si arrivasse a questo risultato, interagendo con la Commissione straordinaria di liquidazione. Oggi si arriva finalmente alla chiusura del dissesto ma da qui in avanti l’impegno di questa amministrazione sarà più gravoso perché, avendo una massa di creditori che non hanno chiuso la partita con l’Osl, si dovrà dialogare con loro per raggiungere un punto di incontro che sia soddisfacente per tutti”.

È quanto ha dichiarato il sindaco di Caulonia, Francesco Cagliuso, che ha aggiunto: “per dare contezza di quanto avvenuto abbiamo deciso di organizzare un incontro pubblico per informare tutta la cittadinanza di tutti gli sviluppi che ci sono stati e di cosa ci attende per il futuro. Invitiamo, pertanto, tutti i cittadini a partecipare all’assemblea pubblica che si terrà mercoledì 26 marzo, presso la Biblioteca Comunale in via Brigida Postorino – Caulonia Marina, con inizio alle ore 18.30″.

