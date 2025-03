Catanzaro troppo “molle”, nulla da fare a Modena: i canarini vincono 2-1

StrettoWeb

La gara dopo la sosta, e dopo l’entusiasmante poker nel derby, è negativa per il Catanzaro: davanti all’ennesimo muro giallorosso in trasferta, questa volta al “Braglia”, è il Modena a passare, battendo per 2-1 una squadra – quella di Caserta – apparsa oggi troppo “molle”, spenta e poco incisiva, al netto della solita pericolosità, del solito cinismo e dell’attenzione difensiva.

La partita

Catanzaro guardingo, equilibrato e anche un po’ timoroso. Lascia sfogare il Modena, che fa la partita pur senza creare grandi pericoli. Uno dei primi veri affondi giallorossi è poco prima della mezz’ora, con il gol di Buso a conclusione di una bella azione, ma l’arbitro ferma tutto per fuorigioco: Iemmello è oltre la linea al momento dell’assist dalla trequarti che gli permette poi di servire il compagno. Passa qualche minuto e il gol arriva, ma è del Modena: palla persa da Iemmello, i padroni di casa ripartono in velocità, entrano in area, la difesa respinge ma sul pallone è il più lesto di tutti Magnino, che con un diagonale potente e preciso angola perfettamente alla destra di Pigiacelli, rimasto immobile e senza tuffarsi.

E’ migliore l’approccio alla ripresa da parte del Catanzaro. Prevedibile la reazione della squadra di Caserta, che al 65′ riesce a trovare il gol del pari. L’autore? Sempre lui, Pietro Iemmello. La rete del pari può cambiare l’inerzia del match, permettendo ai giallorossi di andare alla ricerca del vantaggio, ribaltando anche l’atteggiamento dal punto di vista psicologico. E invece, due minuti dopo il gol del pari, è il Modena a passare nuovamente, con Gliozzi che riporta i canarini avanti. Dura solo due minuti, dunque, la gioia dei calabresi, nell’ultima mezz’ora costretti così nuovamente a rincorrere, alla ricerca del nuovo gol del 2-2. Che però non arriva. Tanto possesso, Modena schiacciato, ma poche occasioni. E’ anzi il Modena a sfiorare il tris in due circostanze in ripartenza. E il match finisce così: 2-1.

Dando una sguardo alla classifica, la Cremonese rischia di scappare, mentre domani è in programma Cesena-Juve Stabia: in caso di vittoria, una delle due si avvicinerebbe al Catanzaro, che a questo punto “tifa” per un pari.

Il tabellino

Marcatori: 32’ pt Magnino (M), 19’ st Iemmello (C), 21’ st Gliozzi (M)

Modena (3-4-1-2): Gagno; Magnino, Zaro, Cauz; Di Pardo (29’ st Battistella), Gerli, Santoro (29’ st Beyuku), Cotali (37’ st Idrissi); Palumbo; Caso (13’ st Duca), Mendes (1’ st Gliozzi). A disposizione: Seculin, Vulikic, Bozhanaj, Caldara, Oliva, Botteghin, Kamate. All. Mandelli.

Catanzaro (3-5-2): Pigliacelli; Brighenti (37’ st Biasci), Scognamillo, Bonini; Situm (1’ st Cassandro), Pompetti, Petriccione, Ilie (29’ st Seck), Quagliata (1’ st Compagnon); Iemmello, Buso (13’ st Pittarello). A disposizione: Gelmi, Borrelli, Pagano, Aloisio, Maiolo, Coulibaly, Corradi. All. Caserta.

Arbitro: Perenzoni, Assistenti: Margani – Votta, IV: Bozzetto, Var: Baroni, AVar: Muto.

Calci d’angolo: 6 Modena, 4 Catanzaro

Recuperi: 1’ pt, 7’ st

Ammonizioni: 10’ pt Scognamillo (C), 25’ pt Magnino (M), 5’ st Gliozzi (M), 28’ st Cassandro (C), 33’ st Cotali (M), 45’ st Cauz (M)

Risultati Serie B, 31ª Giornata

Venerdì 28 marzo

Ore 20.30

Spezia-Brescia 0-1

Sabato 29 marzo

Ore 15.00

Cosenza-Pisa 0-3

Mantova-Sudtirol 2-0

Modena-Catanzaro 2-1

Sampdoria-Frosinone 0-3

Ore 17.15

Cremonese-Cittadella

Ore 19.30

Sassuolo-Reggiana

Domenica 30 marzo

Ore 15.00

Carrarese-Bari

Cesena-Juve Stabia

Ore 17.15

Salernitana-Palermo

Classifica Serie B

Sassuolo 69 Pisa 63* Spezia 55* Cremonese 48 Catanzaro 46* Juve Stabia 43 Cesena 42 Bari 40 Palermo 39 Modena 38* Brescia 37* Frosinone 36* Sudtirol 34* Carrarese 33 Cittadella 33 Mantova 33* Reggiana 32 Sampdoria 32* Salernitana 30 Cosenza 25 (-4 )*

*una partita in più

Prossimo turno Serie B, 32ª giornata

Venerdì 4 aprile

Ore 20.30

Reggiana-Cremonese

Sabato 5 aprile

Ore 15.00

Brescia-Mantova

Cittadella-Carrarese

Frosinone-Cosenza

Sudtirol-Cesena

Ore 17.15

Pisa-Modena

Ore 19.30

Juve Stabia-Salernitana

Domenica 6 aprile

Ore 15.00

Catanzaro-Bari

Palermo-Sassuolo

Ore 17.15

Spezia-Sampdoria

