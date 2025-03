Catanzaro: targa a Ernestino, giovane tifoso del Cosenza colpito da un problema al cuore

StrettoWeb

“Una targa per Ernestino, il tifoso del Cosenza, opinionista sulla pagina facebook “Lupi si nasce”, che il presidente Noto ha voluto invitare al Ceravolo per il derby di Calabria. Un invito nato dopo che il ragazzo aveva annunciato di stare attraversando un periodo particolare per un problema al cuore. Il miglioramento delle sue condizioni di salute gli hanno consentito di essere ieri allo stadio dove ha assistito alla gara dalla Tribuna stampa insieme al suo papà”.

E’ quanto si legge in un post social del Catanzaro, che ieri ha premiato Ernestino, il giovane tifoso del Cosenza diventato famoso su web e social e che di recente ha attraversato un periodo delicato per via di un problema di salute. Ernestino era l’unico tifoso rossoblu presente ieri al “Ceravolo” (anche perché invitato), in quanto ai supporters ospiti è stata vietata la trasferta.

