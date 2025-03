Catanzaro, scuole chiuse anche domani: lavori complessi sulla condotta Sorical

StrettoWeb

“In considerazione della particolare complessità dei lavori di ripristino lungo il tratto di condotta Sorical che alimenta l’impianto di Santa Domenica, e in attesa che venga completato l’intervento, l’amministrazione comunale sta predisponendo un’ordinanza per prolungare la chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado della città anche per domani mercoledì 26 marzo”. E’ quanto comunica il Comune di Catanzaro relativamente alla chiusura delle scuole anche per la giornata di domani.

𝐀𝐠𝐠𝐢𝐨𝐫𝐧𝐚𝐦𝐞𝐧𝐭𝐨 𝐫𝐨𝐭𝐭𝐮𝐫𝐚 𝐒𝐨𝐫𝐢𝐜𝐚𝐥 – 𝟐𝟓 𝐦𝐚𝐫𝐳𝐨 𝟐𝟎𝟐𝟓

I lavori di riparazione sono in corso. La pista necessaria per l’intervento è stata completata, e Sorical sta procedendo con la riparazione del guasto. L’Amministrazione Comunale continua a monitorare la situazione e a sollecitare un rapido completamento dei lavori, pur non avendo competenza tecnica diretta sull’intervento.

