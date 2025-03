Catanzaro, riprendono i lavori all’ingresso del quartiere Lido: tutte le info

StrettoWeb

Il Comune di Catanzaro informa i cittadini che “a partire da lunedì 31 marzo 2025 riprenderanno i lavori all’ingresso del quartiere Lido, nel tratto compreso tra il Nalini e via Corace, con l’obiettivo di portare a termine l’intervento di regimazione delle acque presumibilmente, se non ci saranno problemi meteorologici, entro 10 giorni di lavoro. Il cantiere sarà operativo tutti i giorni dalle 9 alle 16.30, fascia oraria durante la quale sarà necessaria la chiusura della corsia in entrata. L’impresa incaricata si è impegnata a ripristinare la piena funzionalità della doppia corsia al termine di ogni giornata di lavoro, così da ridurre al minimo i disagi per residenti e automobilisti”.

“L’Amministrazione comunale, consapevole dei disagi vissuti negli ultimi mesi e delle legittime preoccupazioni espresse dai cittadini, chiede comprensione e collaborazione. Si invitano gli utenti a preferire percorsi alternativi per l’ingresso al quartiere Lido nelle ore di cantiere, prestando particolare attenzione alla segnaletica e agli avvisi. Senza sottovalutare le difficoltà affrontate in passato e monitorando con la massima attenzione tempi e modalità di realizzazione dell’opera, l’obiettivo è completare un intervento tanto atteso quanto necessario, garantendo sicurezza e funzionalità a una delle principali porte d’accesso alla zona sud della città”.

