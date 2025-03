Il Catanzaro rimonta la Reggiana: l’1-1 del “Ceravolo” è il 10° risultato utile consecutivo | CLASSIFICA

StrettoWeb

Anche quando la giornata non sembra iniziare per il verso giusto, il Catanzaro porta a casa punti importanti per alimentare il sogno Serie A. I calabresi, complici i passi falsi di Spezia e Cremonese, a secco di vittorie da 4 e 3 partite, avevano una ghiotta chance per accorciare in classifica ma hanno ricavato solo un punticino dalla sfida del “Ceravolo” contro la Reggiana. Una gara, come detto, iniziata con il piede sbagliato visto lo svantaggio iniziale ma che la squadra giallorossa è riuscita a riprendere nella ripresa evitando il ko e allungando la striscia di imbattibilità immacolata nel nuovo anno.

Catanzaro-Reggiana: la cronaca del match

Un tiro di Vido e una punizione di Iemmello scaldano subito la gara nei primi minuti. Antipasto che indica come la parità verrà sbloccata da lì a poco. E al 15′, infatti, arriva il gol del vantaggio della Reggiana: Marras scatta sul filo del fuorigioco, serve Ignacchiti che trasmette per Vido, mancino che fulmina il portiere calabrese per lo 0-1.

Altre due conclusioni per Ignacchiti, uno dei più pimpanti per gli ospiti: la prima è al volo, fuori di poco; la seconda trova l’esterno della rete. Portanova al 40′ impegna Pigliacelli che risponde presente. Al 44′ il Catanzaro trova il gol del pari: Scognamillo di testa per Pontisso che firma l’1-1 in spaccata, l’arbitro però annulla per fallo in attacco su Sersanti.

Nella ripresa Pigliacelli disinnesca la conclusione di Marras al 48′. Al 52′ il Catanzaro va vicinissimo al gol: sugli sviluppi di un corner Brighenti calcia in porta ma trova il piede di Scognamillo, la palla esce di pochissimo. Al 64′ cross di Bonini deviato, Bardi deve intervenire mettendo in angolo. Al 75′ il Catanzaro trova il pari: Iemmello per Scognamillo che con il mancino non può sbagliare. Lungo check del var per sospetto fuorigioco, questa volta rete convalidata. La gara termina 1-1.

Un punto per i calabresi che sorpassano la Cremonese salendo al quarto posto solitario in classifica, quello che evita il primo turno dei Playoff. Giallorossi ancora imbattuti nel 2025: 10° risultato utile consecutivo, l’ultima sconfitta risale al ko interno contro lo Spezia del 21 dicembre 2024.

Risultati Serie B 28ª Giornata

Venerdì 28 febbraio

Ore 19:30

Sudtirol-Spezia 1-1

Sabato 1 marzo

Ore 15:00

Carrarese-Cremonese 2-2

Cesena-Salernitana 2-0

Frosinone-Mantova 2-1

Juve Stabia-Cittadella 0-1

Ore 17:15

Sassuolo-Pisa 1-0

Domenica 2 marzo

Ore 15:00

Catanzaro-Reggiana 1-1

Modena-Cosenza 1-1

Palermo-Brescia 1-0

Ore 17:15

Bari-Sampdoria

Classifica Serie B

Sassuolo 65 Pisa 57 Spezia 51 Catanzaro 43 Cremonese 42 Cesena 40 Juve Stabia 39 Palermo 38 Bari 37* Modena 35 Cittadella 33 Carrarese 32 Reggiana 31 Brescia 30 Sudtirol 30 Sampdoria 29* Mantova 29 Frosinone 27 Salernitana 26 Cosenza 22 (-4 )

* Una partita in meno

Programma 29ª Giornata Serie B

Venerdì 7 marzo

Ore 20:30

Cosenza-Reggiana

Sabato 8 marzo

Ore 15:00

Carrarese-Frosinone

Cremonese-Catanzaro

Mantova-Juve Stabia

Salernitana-Modena

Ore 17:15

Sampdoria-Palermo

Ore 19:30

Brescia-Cesena

Domenica 9 Marzo

Ore 15:00

Sassuolo-Bari

Spezia-Pisa

Ore 17:15

Cittadella-Sudtirol

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.