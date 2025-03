Catanzaro punta sulla metro di superficie: sinergia tra Comune, Regione, FdC e AMC per rivoluzionare il trasporto urbano

StrettoWeb

Sarà un lavoro di squadra tra Comune, Regione, Ferrovie della Calabria e Amc a governare l’avvio e l’entrata in esercizio della metropolitana di superficie che collegherà il centro storico di Catanzaro a Lido, attraversando i quartieri a valle, e che avrà un fondamentale “braccio” a servizio del Polo direzionale di Germaneto dove sono ubicate la Cittadella regionale, il campus universitario e la stazione di Trenitalia. Lo rende noto il Comune di Catanzaro.

“Questa forte collaborazione – è detto nella nota – è stata consilidata nei giorni scorsi, su iniziativa del sindaco Nicola Fiorita, con un primo incontro che ha visto la partecipazione del direttore generale del dipartimento infrastrutture della Regione, Claudio Moroni, dell’amministratore unico e direttore generale di FdC, Ernesto Ferraro e del direttore dell’Amc Luca Brancaccio. Dalla discussione, che proseguirà nelle prossime settimane, è emerso un concetto fondamentale: la sostenibilità del nuovo sistema di trasporto, destinato a rivoluzionare positivamente la vita dei cittadini catanzaresi e calabresi, dipende dalla sinergia che i vari attori saranno capaci di sviluppare. Perché la metropolitana, senza una regia e una connessione con gli altri mezzi di trasporto della città capoluogo, non potrebbe esprimere la grande potenzialità che rappresenta per il territorio“.

“Regione e Ferrovie della Calabria – riporta la nota – mantengono ovviamente la competenza sull’esecuzione dei lavori, che saranno completati entro la fine dell’anno, a seguito della forte accelerazione impressa ai lavori con l’anticipazione dell’apertura del tratto Centro-Lido, e sulla gestione, ma tocca al Comune, come precisato dal sindaco Fiorita, riordinare tutto il sistema della mobilità cittadina e metterlo a regime. In particolare, assume una straordinaria importanza la connessione con la funicolare (che sarà riaperta tra qualche mese, dopo l’esecuzione dei lavori già finanziati per la sua manutenzione) e con le linee dell’Amc. Senza trascurare la connessione con il servizio svolto dalle autolinee private e dai treni delle Ferrovie dello Stato. Nodo importante è certamente quello dei parcheggi e della viabilità a servizio delle stazioni della metro“.

“Assume, dunque, una enorme importanza – sottolinea l’amministrazione comunale del capoluogo – l’insieme delle infrastrutture complementari, parcheggi, strade, viabilità secondaria, che consentiranno ai cittadini di spostarsi in modo rapido ed efficiente all’interno della città. Per questo l’Amministrazione sta portando avanti un piano strategico che ha nel polo di Catanzaro-Sala il fulcro del sistema di interscambio, connettendo i diversi quartieri e potenziando l’accessibilità sia per i cittadini catanzaresi che per quelli provenienti dal resto della Calabria. L’Amc, da parte sua, dovrà ricalibrare la sua rete, tenendo conto della “copertura” assicurata dalla metropolitana soprattutto nel tratto Centro-Lido-centro e, conseguentemente, spostando verso le linee più deboli ulteriori mezzi. La cabina di regia dovrà anche affrontare altre questioni fondamentali, come il varo di un biglietto unico che consenta ai cittadini di utilizzare sia la metro sia i mezzi Amc, una incisiva campagna di promozione del nuovo sistema di trasporto, una serie di incentivi per i pendolari. Il sindaco Fiorita, a conclusione del primo incontro, ha sottolineato l’atteggiamento molto positivo e collaborativo dei soggetti che, a vario titolo, sono interessati all’entrata in esercizio della metro e soprattutto alla sua sostenibilità“.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.