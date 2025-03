Catanzaro, parcheggio Anas in via Pugliese: le precisazioni del Comune sulle aree di raccolta in caso di emergenza

StrettoWeb

“In riferimento alla segnalazione pervenuta dal Liceo Classico “Galluppi” riguardante la chiusura, nella mattinata odierna, del cancello di accesso al parcheggio in uso all’Anas in via Pugliese, l’Amministrazione comunale ritiene opportuno fornire alcune precisazioni. Alla luce dello sciame sismico in atto nel territorio, l’Amministrazione aveva già formalmente richiesto ad Anas di verificare il rispetto della convenzione vigente, che assegna all’Ente un numero limitato di quindici posti auto. Tale indicazione è stata opportunamente rispettata, al fine di consentire l’utilizzo dell’area anche come punto di raccolta in caso di emergenze, in attesa dell’aggiornamento del piano di evacuazione da parte del Liceo “Galluppi”. Così il Comune di Catanzaro in una nota.

“La comunicazione relativa alla chiusura del cancello è pervenuta a orario scolastico già iniziato, ma nonostante ciò l’Amministrazione si è prontamente attivata per consentirne l’apertura. Si precisa, inoltre, che il parcheggio di via Pugliese non rientra tra le aree di attesa indicate nel Piano comunale di Protezione Civile per l’istituto scolastico in questione. Le aree individuate nel piano, e già condivise ufficialmente nei giorni scorsi con la dirigenza del Liceo Classico, sono: i giardinetti del Conventino, i giardini dell’ex Ghiacciaia, piazza Montegrappa, piazza dell’Osservanza e piazza Matteotti”.

“In via precauzionale, e per agevolare eventuali operazioni di evacuazione, l’Amministrazione si impegna comunque a individuare le modalità più opportune per garantire l’accessibilità al parcheggio di via Pugliese anche nelle giornate di sabato”, si chiude la nota.

