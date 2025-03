Scenario surreale a Catanzaro: Italia-Francia U19 sospesa per nebbia

StrettoWeb

Italia-Francia U19, ultima gara valida per la fase Elite di qualificazione agli Europei di categoria è stata sospesa per nebbia. Tutto normale direte voi, non è la prima volta che una gara di calcio, specialmente a certe latitudini geografiche, venga sospesa a causa della nebbia che riduce la visibilità e impedisce il corretto svolgimento del gioco. Corretto. Peccato che Italia-Francia U19 si sia giocata a Catanzaro. Un evento piuttosto inusuale.

Gli azzurrini, avanti 2-0 sui transalpini grazie ai gol di Camarda ed Ekhator, non sono riusciti comunque a qualificarsi a causa della vittoria travolgente della Spagna per 4-1 sulla Lettonia.

