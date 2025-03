Catanzaro, furti al centro commerciale: arrestate quattro persone, coinvolti anche minori

StrettoWeb

Quattro persone sono state arrestate dalla Polizia di Stato a Catanzaro – due sono finite in carcere e due ai domiciliari – perché ritenute responsabili di una serie di furti messi in atto alla fine della scorsa estate ai danni di un negozio di scarpe e abbigliamento del Centro commerciale Le Fontane. Gli arresti sono stati fatti dal personale delle Volanti in esecuzione di un’ordinanza di applicazione di misure cautelari emessa dal gip del Tribunale del capoluogo. I quattro – tre donne e un uomo – tutti residenti in un quartiere periferico della città, avrebbero effettuato i furti dopo avere danneggiato i dispositivi antitaccheggio e con la partecipazione di più persone avvalendosi anche dell’ausilio di alcuni minori.

La refurtiva, recuperata nel corso delle indagini, è stata restituita all’esercizio commerciale. All’esecuzione delle misure cautelari gli investigatori della Polizia di Stato sono giunti a seguito di un’indagine coordinata dalla Procura e avvalendosi dei sistemi di videosorveglianza installati nel negozio. All’epoca dei fatti, una di loro era già sottoposta agli arresti domiciliari per cui le è stato contestato anche il reato di evasione.

