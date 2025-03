Catanzaro, cuore Iemmello: parte per Cremona nonostante la squalifica. Caserta: “un simbolo”

StrettoWeb

Pietro Iemmello è squalificato ma, nonostante ciò, ha deciso comunque di partire con la squadra alla volta di Cremona, pur non potendo giocare. Si tratta dell’ennesimo segnale di quello che è un rapporto indissolubile – ormai – tra l’attaccante e il Catanzaro. Capitano, bomber, trascinatore e ora anche esempio di attaccamento. D’altronde, prima che tesserato Iemmello è un tifoso giallorosso, essendo nato nel capoluogo calabrese. La sua, però, è una dimostrazione d’effetto d’altri tempi, soprattutto per una piazza che sta vivendo un sogno dopo anni e anni nei bassifondi. Ha trovato finalmente una quadra, un equilibrio e una società forte, seria e solida, così da poter lottare per la Serie A per il secondo anno di fila.

Domani un’altra delicata trasferta, dopo quella di La Spezia: nuovo scontro playoff in casa della Cremonese, che ha iniziato la stagione con obiettivi e risorse diverse, ma che si trova ora dietro i ragazzi di Caserta. Per i giallorossi, tra l’altro, è un ritorno in quel campo quasi un anno dopo la batosta in semifinale playoff, che non ha però scalfito quella che è stata una stagione straordinaria. Oggi, però, la squadra è più matura, consapevole e anche equilibrata. “Sarà una partita bella, difficile e importante. La Cremonese è una squadra partita con obiettivi diversi dai nostri, ma la classifica dice che possiamo giocarci la partita a viso aperto”, le parole di Caserta in conferenza stampa.

Mister che ha poi esaltato proprio Iemmello: “È il nostro giocatore più rappresentativo, un simbolo per la squadra e per la città. Perdiamo tanto sia nella costruzione della manovra che in fase realizzativa”. Out anche D’Alessandro, ma rientra Quagliata, la cui assenza si è sentita contro la Reggiana. L’uomo più rappresentativo, poi, mancherà anche alla Cremonese, ovvero Vazquez.

Se c’è una certezza, invece, è quella del muro giallorosso in trasferta. Allo “Zini” saranno in 1.500. “Anche domani ci sarà un grande seguito da parte dei nostri tifosi. Il loro calore ci dà sempre una spinta in più, sia in casa che in trasferta”, ha detto Caserta, che si può ritenere fortunato.

I convocati

Questi i convocati:

PORTIERI : 22. Pigliacelli, 25. Gelmi, 98. Madia

: 22. Pigliacelli, 25. Gelmi, 98. Madia DIFENSORI : 3. Quagliata, 4. Antonini, 6. Bonini, 14. Scognamillo, 23. Brighenti, 82. Corradi, 84. Cassandro, 92. Situm

: 3. Quagliata, 4. Antonini, 6. Bonini, 14. Scognamillo, 23. Brighenti, 82. Corradi, 84. Cassandro, 92. Situm CENTROCAMPISTI : 8. Ilie, 10. Petriccione, 20. Pontisso, 21. Pompetti, 24. Pagano, 61 Maiolo, 80. Coulibaly

: 8. Ilie, 10. Petriccione, 20. Pontisso, 21. Pompetti, 24. Pagano, 61 Maiolo, 80. Coulibaly ATTACCANTI: 7. Compagnon, 19. La Mantia, 28. Biasci, 29. Seck, 45. Buso, 90. Pittarello

