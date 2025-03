Catanzaro, a Cremona per sognare: aperta la prevendita, le info per il settore ospiti

StrettoWeb

Da una parte il rammarico per non aver vinto ancora, vista la gara alla portata. Dall’altra, la consapevolezza che già si stanno facendo grandi cose, che l’obiettivo principale è ampiamente raggiunto, che non si può vincere sempre e soprattutto che la lunghissima striscia positiva continua. Ma Catanzaro non vuole fermarsi, vuole sognare ancora e, dopo la trasferta di La Spezia, ne arriva un’altra proibitiva, a Cremona, che si trova quinta in classifica, distante solo un punto dietro gli uomini di Caserta.

Il match si giocherà sabato pomeriggio e il club di casa informa che è aperta la prevendita. La nota ufficiale:

1) CAPIENZA SETTORE OSPITI “Curva Nord”:

2.436 spettatori (compresi 11 posti riservati ai tifosi diversamente abili non deambulanti e relativi accompagnatori)

Nota: la richiesta per i posti riservati ai diversamente abili (e, se aventi diritto, ai loro accompagnatori) dovrà pervenire dalle ore 12:00 di lunedì 03 marzo fino alle ore 12:00 di giovedì 06 marzo 2025 direttamente alla US Cremonese al seguente link:

https://docs.google.com/forms/d/1mFrN7YQr2iVY2E1UAxKZ6AhbrU48ZUhuWyuvslEzxzs/edit

I tagliandi richiesti, salvo esaurimento posti, saranno inviati direttamente alla mail degli interessati entro la giornata di venerdì 07 marzo 2025.

Precedentemente e successivamente alle date ed agli orari sopraindicati il LINK sarà CHIUSo

2) LIMITAZIONI PER L’ACQUISTO:

Come da Determinazione O.N.M.S. n. 08/2025 del 27 febbraio 2025:

“Vendita dei tagliandi per i residenti nella Provincia di Catanzaro esclusivamente per il settore ospiti e solo se sottoscrittori del programma di fidelizzazione della società sportiva “U.S. Catanzaro 1919”.

Nota: per i tifosi del Catanzaro residenti fuori dalla provincia di Catanzaro o non in possesso della tessera “ di fidelizzazione U.S. Catanzaro, 1919” si consiglia l’acquisto nel settore Tribuna Distinti Nord A (DNA) e Tribuna Distinti Nord B (DNB) nella modalità scelta in mappa.

3) PREZZO SETTORE OSPITI “Curva Nord”:

INTERO: € 15,00 + prevendita e commissioni società emittente

GIOVANE: € 10,00 (riservato a ragazzi/e dai 14 anni COMPIUTI ai 18 anni non compiuti al giorno gara) + commissioni società emittente

UNDER 14: € 5,00 (ragazzi/e di età INFERIORE ai 14 anni al giorno gara) + commissioni società emittente

PROMOZIONE DONNA 8 MARZO: € 1,00 + prevendita (riservata a tutte le donne – acquistabile ESCLUSIVAMENTE presso le ricevitorie autorizzate Ticketone)

4) DOVE ACQUISTARE:

I titoli sono acquistabili su https://sport.ticketone.it e presso le ricevitorie abilitate Ticketone ricercabili attraverso il link: https://www.ticketone.it/help/outlets/

5) MODULI RICHIESTA INTRODUZIONE STRISCIONI – BANDIERE – MEGAFONO – TAMBURI:

Richiesta Bandiere, Megafoni, Pezze, Striscioni e Tamburi

6) REGOLAMENTO STADIO E CODICE DI CONDOTTA

Regolamenti – Termini e Condizioni

La vendita dei tagliandi terminerà alle ore 19:00 di venerdì 07 marzo 2025

