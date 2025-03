Catanzaro-Cosenza, Tortelli senza alternative: “il pareggio non ci serve a nulla”

StrettoWeb

Vigilia di derby. Domani pomeriggio, Cosenza e Catanzaro si affrontano al “Ceravolo”. Non ci saranno i tifosi ospiti. Rossoblu, ovviamente, senza alternative: vincere è l’unico risultato che ancora lascerebbe aperta la speranza dell’ennesima impresa salvezza. Altri risultati non farebbero che ridurre le speranze, anche perché le gare fino alla fine iniziano a scarseggiare. Lo sa bene mister Tortelli, che ha parlato in conferenza: “il pari a noi non serve, andiamo lì per provare a fare una grande partita e vincere. L’importante è non prendere gol, perché noi potremmo farlo in qualsiasi momento. Li abbiamo studiati, ma temo le loro qualità e il fattore campo”.

Non ci sarà Artistico, squalificato per via del giallo contro la Reggiana. “E’ un assenza importante, ma valuteremo il sostituto dopo la rifinitura. Gli attaccanti si sono allenati tutti bene e meriterebbero di giocare. Cruz? E’ un attaccante che vede la porta e si sacrifica. Viene da un infortunio gravissimo ed ha già sofferto molto. Le condizioni degli altri? Ci sono tutti, anche Florenzi e Ciervo. Florenzi ha fatto tutto con noi questa settimana, a differenza della scorsa”.

