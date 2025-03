Catanzaro-Cosenza, la storia del derby di Calabria: aneddoti, curiosità, precedenti, sfide storiche

StrettoWeb

E’ tutto pronto per il derby di Calabria tra Catanzaro e Cosenza, che tornano a sfidarsi a distanza di quasi tre mesi dal rocambolesco 1-1 del “Marulla”. Umori contrapposti, si sa, per via dei differenti entusiasmi e depressioni, anche se i giallorossi vengono da una pesante sconfitta e i rossoblu da una vittoria che dà speranza. La sfida si ripropone per la quarta volta negli ultimi due anni, dopo il ritorno in cadetteria dei giallorossi.

Statistiche

Le due squadre si sono affrontate complessivamente in 58 occasioni ufficiali. Il bilancio totale vede il Catanzaro in vantaggio con 21 vittorie, 26 pareggi e 11 successi per il Cosenza. Le reti segnate sono 77 per i giallorossi e 48 per i rossoblù. ​

Nei 25 incontri disputati allo stadio “Ceravolo”, invece, il Catanzaro ha ottenuto 16 vittorie, 7 pareggi e ha subito solo 2 sconfitte. Le reti segnate dai giallorossi in casa sono 45, mentre il Cosenza ne ha realizzate 15. ​Questi dati sottolineano la storica supremazia del Catanzaro nei derby casalinghi: una tradizione che potrebbe confermarsi domenica, considerando la classifica, anche se – si sa – i derby hanno sempre una storia a sé.

In Serie B, fino alla stessa data, le due compagini si sono scontrate 15 volte. Il Catanzaro ha ottenuto 5 vittorie, mentre il Cosenza ha vinto in una sola occasione; i pareggi sono stati 9. Le reti segnate in queste sfide sono 15 per il Catanzaro e 6 per il Cosenza. ​

Le origini del derby

Le prime tracce di incontri calcistici tra Catanzaro e Cosenza risalgono agli inizi del XX secolo. Nel 1912, si registra una partita amichevole tra la neonata società cosentina e la “Juventus”, fondata nel 1908, prima società catanzarese nata per praticare il gioco del calcio ed antesignana dell’odierna società. Tuttavia, la prima gara ufficiale tra le due compagini si disputò nella stagione 1930-1931, nell’allora campionato di Prima Divisione. Il 5 ottobre 1930, il Catanzaro vinse per due reti a una, in rimonta, grazie a una doppietta di Costa, che rispose al vantaggio cosentino siglato dal capitano Cava. La sfida di ritorno terminò in pareggio, 2-2. ​

Anni ’30 e ’40: le prime sfide ufficiali

Negli anni ’30, le sfide tra Catanzaro e Cosenza si intensificarono. Nel campionato di Serie C 1935-1936, il Catanzaro vinse il match casalingo con l’eclatante risultato di 8-0. Il campionato di Serie B 1946-1947 segnò il primo storico derby calabrese in assoluto giocato nel campionato di Serie B. Nel quarto turno di campionato, il derby incandescente in campo e sugli spalti terminò 0-0 grazie all’ottima prestazione del portiere Biasi, cosentino di 19 anni che risulterà al termine del match migliore in campo, guadagnandosi il titolo del Corriere del Sud “Catanzaro – Biasi 0-0”. Il ritorno disputato al “Città di Cosenza” terminerà con il punteggio di 1-1. ​

Anni ’50 e ’60: equilibrio e tensione

Negli anni ’50 e ’60, il derby continuò a essere una costante nei campionati di Serie C e Serie B. La prima vittoria in campionato del Cosenza a Catanzaro è datata 12 marzo 1950: nella sfida valida per il campionato di Serie C, i rossoblù si imposero di misura grazie a una marcatura di Begnini. La partita giocata a Catanzaro, valida per il campionato di Serie C 1958-1959, fu il primo derby calabrese inserito nella schedina del Totocalcio. La gara, che si concluse in pareggio grazie a una rete per parte, siglate dal catanzarese Rambone e dal cosentino Ardit, fu giocata davanti a ben diecimila spettatori, un record per l’epoca. Prima dell’inizio del match, il sindaco di Catanzaro, Gregorio Morisciano, entrò sul terreno di gioco per offrire un mazzo di fiori a tinte giallorosse al capitano del Cosenza, a simboleggiare la lealtà sportiva che avrebbe dovuto caratterizzare le sfide fra le due formazioni e l’amicizia fra le due città. ​

Anni ’80: Il periodo d’oro

Dopo il campionato di Serie B 1963-1964, per ritrovare il Derby di Calabria bisognerà aspettare vent’anni esatti, precisamente il campionato di Serie C1 1984-1985 che vide i giallorossi imporsi per 4-1 in casa e i rossoblù per 1-0 con rete di Aita allo Stadio San Vito davanti a 20.000 spettatori. Le ultime sfide di un certo livello risalgono ai campionati di Serie B 1988-1989 e 1989-1990: tre confronti su quattro terminarono a reti inviolate, mentre l’altro fu vinto dal Catanzaro 3-0. Successivamente, le due formazioni si ritroveranno nella Coppa Italia Serie C 1997-1998, dove si registrò un doppio successo del Catanzaro, sia in casa (per 2-1) che a Cosenza (per 1-0).

Anni 2000: declino e rinascita

Gli ultimi confronti prima del ritorno in Serie B sono stati giocati nel campionato di Lega Pro Seconda Divisione 2008-2009 (torneo poi vinto dal Cosenza) con il risultato di 0-0 nelle due sfide di andata e ritorno e nel campionato di Lega Pro 2014-2015: l’andata, giocata a Cosenza, termina a reti inviolate, mentre al ritorno, nel capoluogo, vincono di misura i giallorossi. Alla medesima stagione risale anche il confronto di Coppa Italia Lega Pro 2014-2015 che ha visto i lupi sbancare il Ceravolo per 3-1 guadagnando il passaggio del turno e poi conquistare la Coppa nella finale di ritorno del 22 aprile a Cosenza. ​

Le ultime sfide in Serie B

Dopo oltre tre decenni, le due squadre si sono ritrovate in Serie B nella stagione 2023-2024. Il 26 novembre 2023, allo stadio Nicola Ceravolo, il Catanzaro ha vinto 2-0, con reti del capitano Pietro Iemmello e di Tommaso Biasci. Il 3 marzo 2024, al San Vito-Gigi Marulla di Cosenza, il Catanzaro ha replicato lo stesso risultato e con gli stessi marcatori. ​Quest’anno il derby si è riproposto, il giorno dopo di Natale, il 26 dicembre 2024: 1-1 a Cosenza, con rocambolesco finale, recupero infinito e pari al fotofinish dei rossoblu su rigore.

Record e curiosità

Miglior vittoria del Catanzaro: nella stagione 1935-1936, il Catanzaro ottenne una vittoria casalinga con un netto 8-0 sul Cosenza.

Miglior vittoria del Cosenza: la vittoria più significativa del Cosenza in trasferta risale al 28 agosto 2016, quando si impose per 3-0 al “Ceravolo”. ​

Serie di imbattibilità del Catanzaro: tra il 1986 e il 2015, il Catanzaro mantenne la porta inviolata per oltre dieci partite consecutive nei derby contro il Cosenza.

Prima partita ufficiale: la prima sfida ufficiale tra le due squadre si disputò il 5 ottobre 1930, con il Catanzaro che vinse in casa per 2-1. ​

Derby nel Totocalcio: la partita del campionato di Serie C 1958-1959 fu il primo derby calabrese inserito nella schedina del Totocalcio. La gara, conclusasi 1-1, fu giocata davanti a diecimila spettatori, un record per l’epoca. ​

