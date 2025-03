Catanzaro-Cosenza, maxi-schermo in piazza? La richiesta di un gruppo di tifosi rossoblu al Sindaco Caruso

StrettoWeb

“Egregio Sindaco di Cosenza, ci rivolgiamo a Lei in qualità di rappresentanti dei tifosi del Cosenza United, un gruppo di appassionati che vive e respira la passione per i nostri colori rossoblù. In questi giorni, abbiamo notato un evidente distacco tra l’amministrazione comunale e il presidente del Cosenza Calcio, Eugenio Guarascio, ma ciò che ci preme maggiormente è il legame che unisce la nostra comunità e il nostro amore per la squadra”. Comincia così la lettera di un gruppo di tifosi, del collettivo Cosenza United, rivolta al Sindaco Franz Caruso, per chiedere l’installazione di un maxi schermo in piazza a Cosenza per via del probabile divieto di trasferta dei tifosi ospiti al “Ceravolo”.

“Con il divieto di trasferta per la partita contro il Catanzaro, ci troviamo in una situazione difficile. Tuttavia, non vogliamo che la distanza fisica ci separi dalla nostra squadra del cuore. Per questo motivo, facciamo appello a Lei affinché venga allestito un maxi schermo in piazza, dove tutti noi possiamo riunirci per seguire insieme i nostri Lupi in questa importante sfida. La piazza rappresenterebbe un luogo di incontro, un’occasione per dimostrare il nostro sostegno e la nostra passione. Sarebbe un momento di unità per la città, un modo per far sentire la nostra presenza e il nostro affetto per la squadra, anche se fisicamente lontani dal campo”, si legge.

“Ci auguriamo che la nostra richiesta venga presa in considerazione e che, insieme, possiamo vivere un momento di grande emozione e condivisione. La città di Cosenza merita di sentirsi unita, soprattutto nei momenti che contano. In attesa di un Suo riscontro, porgiamo i nostri più cordiali saluti”, si chiude la lettera.

