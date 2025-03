Catanzaro-Cosenza senza tifosi ospiti? Quasi! Al “Ceravolo” una presenza speciale: il bel gesto della società di casa

StrettoWeb

Com’è noto, domenica allo stadio “Ceravolo” non ci saranno tifosi ospiti: per Catanzaro-Cosenza, solo supporters di casa, che hanno già fatto registrare il sold out. Però, c’è un’eccezione: al derby di Calabria, infatti, si registrerà una presenza speciale, di un tifoso speciale, del Cosenza. Si tratta di Ernestino, giovane tifoso rossoblu conosciuto su web e social per le sue simpatiche e genuine analisi post partita ai microfoni delle inviate sul campo a raccogliere pareri a caldo.

Oltre alla simpatia, ad avvicinare i tifosi alla storia di Ernestino è la vicenda recente che lo ha coinvolto: un problema di salute, infatti, lo ha costretto a restare lontano dal “Marulla”. E, per questo, si è registrata una calorosissima e piacevole ondata d’affetto da parte della città di Cosenza. Un affetto così grande che, evidentemente, è arrivato anche dalle parti di Catanzaro. Con un bel gesto, infatti, la società presieduta dal Presidente Floriano Noto ha invitato il giovane Ernestino al derby di domenica pomeriggio. Un gesto all’insegna del rispetto e della solidarietà; un gesto di cui c’era bisogno proprio a un anno dai feroci scontri tra tifosi fuori dal “Marulla”.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.