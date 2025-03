Catanzaro-Cosenza, Caserta: “questo derby ha sapore particolare, siamo carichi”

StrettoWeb

Derby di Calabria in Serie B, domenica si sfidano Catanzaro e Cosenza. Una partita certamente non banale per Fabio Caserta che l’anno scorso allenava i cosentini e oggi siede sulla panchina dei catanzaresi e sogna la Serie A. “Ci tengo tanto, non voglio fare paragoni, un derby è sempre un evento a sé che sfugge ad ogni pronostico, già questo è sufficiente a rendere l’attesa elettrizzante, ma questa volta lo sento con un sapore particolare… lo sento mio“, dichiara Caserta nella conferenza stampa della vigilia di Catanzaro-Cosenza.

“È stata una settimana intensa, abbiamo messo da parte la sconfitta di Cremona, lì avevamo ben poco da commentare ed analizzare per il modo in cui abbiamo perso la gara. Ci siamo focalizzati esclusivamente su questa partita di cui tutti ne sappiamo l’importanza e quanto la stessa sia ancora più significativa per il percorso in campionato con due squadre che puntano ad obiettivi diversi. Ho visto carichi anche i ragazzi, voglio e vogliamo tutti i tre punti“, aggiunge Caserta.

Il Cosenza ha recentemente cambiato allenatore passando da Alvini al duo Belmonte-Tortelli. “Qualcosa hanno cambiato, rispetto a prima, almeno in queste due gare, hanno preferito essere attendisti. – ammette Caserta – Non so se questo sarà il loro atteggiamento anche al “Ceravolo”, l’importante è come l’abbiamo preparata noi, e credo che lo abbiamo fatto nel migliore dei modi concludendo la settimana con questo immenso bagno di folla“.

Sulla questione infortunati: “non ci sarà D’Alessandro, così come mancheranno Pagano e La Mantia, valuteremo nelle prossime ore le condizioni di Compagnon mentre per Bonini non ci sono problemi“.

