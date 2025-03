A Catanzaro la cerimonia di premiazione della prima edizione del Premio Speciale “Lucia Abiuso”

StrettoWeb

Cerimonia di premiazione della prima edizione del Premio Speciale “Lucia Abiuso”, che si terrà sabato 12 aprile alle ore 10:00 presso la sala Cenacolo dell’ITTS “Ercolino Scalfaro”, in Piazza Matteotti (CZ). Il Premio, patrocinato da AgCom, nasce con l’obiettivo di sensibilizzare i giovani sull’uso consapevole del web e sul rispetto delle regole della comunicazione digitale. Destinato ai partecipanti delle ultime tre edizioni del concorso “GONFIA LA RETE, VINCI SUL WEB”, il riconoscimento intende valorizzare le opere video realizzate incentrate sulla media education e il contrasto al cyberbullismo, promuovendo la cultura del rispetto online.

“Elemento distintivo di questa edizione è il coinvolgimento attivo dei giovani attraverso i social network, dove i video in gara sono stati pubblicati sulle pagine ufficiali del Co.Re.Com. Calabria su Facebook, YouTube e Instagram, e i vincitori sono stati decretati in base al numero di “like” ricevuti. Sarà un’occasione per riflettere insieme sulle best practices per un uso etico e responsabile della rete, attraverso il confronto tra istituzioni, esperti del settore e giovani protagonisti”. E’ quanto afferma il Presidente del Co.re.com. Calabria, Avv. Fulvio Scarpino.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.