Catanzaro, ora Caserta non si nasconde più: “due obiettivi li abbiamo raggiunti, adesso…”

Si è nascosto finora ma adesso, ovviamente, è impossibile farlo. Dopo l’euforia del derby, una classifica del genere e un campionato che entra nel vivo, Fabio Caserta è costretto a scoprirsi. “Ora non possiamo nasconderci e dobbiamo alzare l’asticella senza guardare la classifica, anche perché due obiettivi li abbiamo raggiunti: consolidare la categoria e vincere il derby, a cui la tifoseria teneva tanto. Dobbiamo continuare così, ora, attraverso le prestazioni: non è un caso se a Cremona è arrivata quella sconfitta dopo una brutta partita”.

Domani il Catanzaro è di scena a Modena, dove ci sarà il solito muro di tifosi nel settore ospiti: “l’avversario è forte, al di là della classifica che non tendo mai a guardare. Non stanno attraversando un momento positivo, ma in casa danno qualcosa in più”. Sui singoli: “Ilie, Pagano e Coulibaly stanno bene e possono sostituire Pontisso“, che sarà assente. “Compagnon non ha più alcun fastidio al ginocchio, ma non ha il ritmo partita. Può essere utile a gara in corso”.

I convocati

PORTIERI : 22. Pigliacelli, 25. Gelmi, 99. Borrelli

: 22. Pigliacelli, 25. Gelmi, 99. Borrelli DIFENSORI : 3. Quagliata, 6. Bonini, 14. Scognamillo, 23. Brighenti, 82. Corradi, 84. Cassandro, 92. Situm

: 3. Quagliata, 6. Bonini, 14. Scognamillo, 23. Brighenti, 82. Corradi, 84. Cassandro, 92. Situm CENTROCAMPISTI : 8. Ilie, 10. Petriccione, 21. Pompetti, 24. Pagano, 33. Aloisio, 61. Maiolo, 80. Coulibaly

: 8. Ilie, 10. Petriccione, 21. Pompetti, 24. Pagano, 33. Aloisio, 61. Maiolo, 80. Coulibaly ATTACCANTI: 7. Compagnon, 9. Iemmello, 28. Biasci, 29. Seck, 45. Buso, 90. Pittarello

