Catanzaro, Caserta: “contro la Reggiana è più difficile di La Spezia”. E i tifosi si caricano con una proposta per il derby

Il concetto è chiaro, il più banale tra gli allenatori, ma non per questo logico. In un momento del genere, tra entusiasmo e grandi risultati, il rischio è di sottovalutare avversari alla portata. “Contro la Reggiana è una gara anche più difficile di quella di La Spezia”. Parola di Fabio Caserta. L’allenatore del Catanzaro presenta così in conferenza stampa il match di domani in casa contro la Reggiana. I motivi sono chiari: partite come quelle di La Spezia “si preparano da sole”, quella di domani invece “è diversa e dovremo interpretarla bene”. Saranno out D’Alessandro e Compagnon, oltre allo squalificato Quagliata, ma il mister non ne fa ovviamente un dramma: “Buso può giocare in quel ruolo, poi c’è Seck e anche Cassandro e Situm, che valuteremo”.

Il comunicato di “Cani Sciolti Catanzaro Nicola Pellegrino”

Intanto i tifosi, attraverso “Cani Sciolti Catanzaro Nicola Pellegrino”, invitano tutti allo stadio per domani e si proiettano anche oltre – al derby contro il Cosenza del 16 marzo – avanzando una proposta: aprire ai tifosi di casa anche nel settore ospiti alla luce della probabile assenza dei supporters ospiti, con la possibilità di avere ancora più gente tra gli spalti di un “Ceravolo” che si prospetta sold out.

“Il bellissimo campionato del Catanzaro è frutto di un grande lavoro fatto dalla società del Presidente Noto. L’obiettivo di inizio stagione è stato praticamente raggiunto già a febbraio. Da oggi in avanti quello che arriverà sarà tutto di guadagnato. Ecco perché ci sentiamo di accogliere l’invito del Presidente Derio Noto chiedendo alla tifoseria di riempire lo stadio in occasione della partita di domenica contro la Reggiana. Il “Ceravolo”, in quest’ultima parte della stagione, dev’essere l’arma in più dei ragazzi di mister Caserta”, si legge.

“Inoltre ci sentiamo di suggerire alla società di pensare ad una serie di iniziative finalizzate a portare più tifosi possibili allo stadio. Nel derby con il Cosenza si potrebbe pensare di aprire ai sostenitori giallorossi anche la curva est. Quasi certamente, infatti, mancheranno i tifosi cosentini. Questo, ovviamente, ci dispiace. Avremmo voluto che nella “Mammì” ci fossero anche i rossoblu. Ma dopo quello che è successo lo scorso anno e dopo le decisioni prese nel match di andata è quasi impossibile pensare che ci sarà una decisione diversa da parte del GOS. A tal fine, vista la grande richiesta di biglietti che ci sarà per la partita con il Cosenza, la decisione ideale sarebbe quella di aprire le porte ai nostri tifosi. Il colpo d’occhio sarebbe assicurato e non ci sarebbero problemi di biglietti nei settori popolari come, purtroppo, avviene oggi”.

“Infine nelle partite rimanenti con Bari, Palermo e Sampdoria si potrebbe pensare a dei pacchetti famiglia con delle scontistiche particolari. Purtroppo, la curva “Massimo Capraro”, il settore più popolare, quello con il costo più basso per componenti dello stesso nucleo familiare, è sold out da inizio campionato. Per una famiglia che intende venire allo stadio dalla provincia o addirittura dalle altre province diventa un vero e proprio salasso andare ai distinti o peggio ancora in tribuna. Chiediamo, quindi, di valutare la nostra proposta affinché in questa parte finale e cruciale della stagione il “Ceravolo” possa tremare e fremere di passione come invocato dal nostro amato Presidente. Tutti allo stadio!!!”, si chiude la nota.

