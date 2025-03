Catanzaro, i Carabinieri incontrano gli studenti per promuovere la cultura della legalità

StrettoWeb

Nell’ambito delle iniziative per contribuire alla diffusione della “Cultura della Legalità”, promosse dal Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, proseguono gli incontri formativi tra l’Arma dei Carabinieri e gli alunni delle scuole della provincia di Catanzaro. Questa volta, i Carabinieri hanno incontrato i giovani studenti dell’Istituto Istruzione Superiore “Rita Levi Montalcini” di Sersale. L’incontro, fortemente voluto dalla dirigente scolastica Prof.ssa Giovanna Moscato, ha coinvolto gli alunni delle classi prime e seconde.

Inizialmente, gli artificieri antisabotaggio dei Carabinieri del Comando Provinciale di Catanzaro hanno tenuto una lezione con vere e proprie dimostrazioni pratiche, che ha consentito ai giovani di constatare la micidialità dei fuochi d’artificio non conformi alle norme di legge e i pericoli, comunque nascosti, dietro i fuochi d’artificio legali, in caso di indebito utilizzo.

Inoltre, è stata evidenziata la pericolosità dei cosiddetti “botti inesplosi” che, anche se a prima vista potrebbero sembrare innocui, se raccolti, ad esempio per essere riaccesi, possono esplodere e causare mutilazioni, lesioni personali gravi o addirittura la morte.

Successivamente, il Tenente Guerino Parente, Comandante del Nucleo Operativo e Radiomobile di Sellia Marina e il Maresciallo Maggiore Mario D’Aniello, Comandante della Stazione di Sersale, hanno commentato temi attuali, quali il fenomeno del bullismo e del cyberbullismo, l’educazione alla legalità ambientale, l’accesso a internet e i rischi connessi, la sicurezza stradale, lo stalking e il femminicidio.

Affrontare tali tematiche è utile per orientare le giovani generazioni verso il concetto di “legalità”, i valori democratici e il rispetto del bene comune. Con questo spirito, i Carabinieri del Comando provinciale stanno incrementando le occasioni di incontro e di dialogo con le istituzioni scolastiche del territorio, al fine di consolidare un rapporto di continuo interscambio valoriale per far crescere nei giovani l’entusiasmo verso il rispetto delle regole di convivenza sociale.

