Catanzaro-Bari, la prevendita per ora non parte: perché bisogna aspettare. E intanto i tifosi pugliesi protestano: “andate a lavorare”

“Si comunica alla tifoseria giallorossa che l’apertura della prevendita relativa all’incontro US Catanzaro 1929 – SSC Bari di domenica 6 aprile 2025 partirà non appena saranno assunte, per la suddetta partita, le determinazioni del Comitato di analisi per la sicurezza delle manifestazioni sportive (Casms)“. E’ quanto si legge in una nota del Catanzaro relativamente alla partita di domenica contro il Bari, altra contendente ai playoff. I giallorossi, che vengono da due sconfitte di fila in trasferta, vogliono tornare ai tre punti in casa dopo il poker nel derby prima della sosta.

La squadra di Caserta troverà un avversario in difficoltà, in involuzione e sconfitto a Carrara. I tifosi pugliesi presenti in trasferta hanno contestato i calciatori: “andate a lavorare” uno dei cori rivolti alla squadra dagli ultrà nel settore ospiti. Non sono mancati cori anche nei confronti del Presidente De Laurentiis.

