Catania, il 27 marzo la presentazione di “In Sicilia con Franco Battiato”

Un inedito viaggio nella magmatica anima siciliana, vista attraverso lo sguardo visionario di “un puer vulcanico, dispettoso e duttile come i Fanciulli Divini dell’Olimpo, tra enorme generosità e improvvise Fughe”. Così Elvira Seminara descrive lo spirito del grande compositore – e amico – che anima il suo nuovo libro “In Sicilia con Franco Battiato”, pubblicato per i tipi di Giulio Perrone Editore, la cui collana “Passaggi di Dogana” esplora il rapporto tra identità culturale e spazio geografico.

La prima presentazione siciliana del volume avverrà a Catania, promossa e organizzata in sinergia dalla casa editrice romana e Taobuk-Taormina International Book Festival. L’evento, ad ingresso libero, avrà luogo giovedì 27 marzo, alle 18:30, nella sede di Palazzo Scammacca del Murgo. Con l’autrice – scrittrice di vaglia, giornalista, pop artist – dialogheranno due acute personalità: lo scrittore e medico catanese Antonio Mistretta, appassionato di arte e musica, e il cantautore Mario Incudine. A seguire, l’omaggio musicale a cura di Giulio Pantalei, anch’egli cantautore e scrittore.

“Immaginare Franco Battiato che ci guida in Sicilia – evidenzia Elvira Seminara – è come pensare a un albatro che si tuffa in un lavandino. Come chiedergli, senza fargli violenza o offesa, di farci da guida, lui, così ostile a usi di mondo e convenzioni, incline a muoversi piuttosto fra galassie e geometrie esistenziali? La sfida era avvincente. Occorreva convertire questo percorso (e questo libro) in un gioco del mondo, una specie di mappa inconsulta, attraversando Catania e la Sicilia nella rotta instabile, di suggestione e sogno, della memoria mitica. Dai cortili agli astri, passando per le domeniche coi nonni e le rose di Milo – le sue canzoni in cuffia”.

Si sviluppa così un itinerario di cui Seminara rivela le ragioni profonde, già tutte racchiuse nella creatività di Battiato: “Perché nella sua musica, come nella sua ricerca, c’è l’eclettismo e insieme la forte identità della Sicilia, la sua natura prensile e curiosa, che perciò si fa sperimentazione. Provocazione. Il fermento vulcanico. La visionarietà. La radice araba e la disappartenenza come talento e vocazione. Tutto questo è Sicilia, è Battiato, è questo libro. Una guida per perdersi. Seguendolo nelle sue piste fatte di spazi ma anche di odori, sapori, suoni, ricordi, in una lingua immaginosa e aerea che gli sarebbe piaciuta, lungo i ricordi personali di una bella amicizia”.

Sottolinea Giulio Perrone: “Sono davvero felice che il marzo delle celebrazioni per i vent’anni della casa editrice si chiuda a Catania, lanciando un libro prezioso su Battiato che arricchisce la nostra collana Passaggi di dogana. Sancisce inoltre la bellissima collaborazione nata con Taobuk che continuerà nei prossimi mesi”.

Sul lascito dell’artista, di cui ricorre l’ottantesimo anniversario della nascita, si sofferma Antonella Ferrara, fondatrice e direttrice artistica di Taobuk: “L’eredità di Franco Battiato, con il suo portato di pensiero e musica, è stato costantemente presente negli itinerari tracciati dal festival, soprattutto nel segno del riconoscimento dell’alterità e della spiritualità come valori base della comunità umana. Celebriamo in lui un grande siciliano, cittadino del mondo, anzi dell’universo. E collaboriamo con entusiasmo a promuovere il magnifico lavoro di Elvira Seminara che ha dato forma al progetto voluto dall’editore Giulio Perrone, con cui siamo lieti di aver avviato un’ampia collaborazione”.

Il libro conferma l’originale e versatile vocazione della scrittrice etnea, che vive tra Catania e Roma. Tra i suoi romanzi, tradotti in diversi paesi e rappresentati a teatro, “L’indecenza” (Mondadori 2008); “I racconti del parrucchiere” (Gaffi 2009); “Scusate la polvere” (Notte-tempo 2011); “La penultima fine del mondo” (Nottetempo 2013); “Atlante degli abiti smessi” (Einaudi 2015); “I segreti del giovedì sera” (Einaudi 2020); “Diavoli di sabbia” (Einaudi 2022). Nel 2023 è uscito il suo saggio “Leonora Carrington. Dea della metamorfosi” (Giulio Perrone editore 2022). Un’intensa produzione che la vede inoltre collaborare con varie riviste e curare corsi di scrittura in Italia e all’estero. Per maggiori informazioni: giulioperroneditore.com; taobuk.it.

