Catania-Crotone, una gara divertente ma senza reti: al “Massimino” è 0-0

Il big match del girone C di Serie C tra Catania e Crotone finisce 0-0, davanti a quasi 15.500 spettatori. L’anticipo delle ore 12.30 ha conosciuto diverse occasioni, ma alla fine si è concluso senza reti. Uno 0-0 che smuove la classifica ma che non permette a nessuna delle due uno scatto decisivo verso le zone interessanti. Tuttavia, la situazione resta intrigante, soprattutto per il Crotone. Gara equilibrata, con una doppia occasione per gli etnei alla mezz’ora (Jimenez e Lunetta) e una del Crotone prima dell’intervallo (con Murano). Nella ripresa, la chance importante a al 70′ con Vitale, a cui risponde il Catania all’83’ con Stoppa. Con questo risultato, Crotone a -2 dal Monopoli, mentre il Catania aggancia il Potenza a 44.

Risultati 33ª Giornata Serie C Girone C

Sabato 22 marzo

Ore 15.00

Cavese-Trapani 2-1

Sorrento-Latina 1-1

Ore 17.30

Juventus U23-Foggia 2-0

Domenica 23 marzo

Ore 12.30

Catania-Crotone 0-0

Ore 15.00

Giuliano-Acr Messina

Monopoli-Casertana

Ore 20.30

Avellino-Potenza

Benevento-Picerno

Riposano: Audace Cerignola e Altamura

Classifica Serie C Girone C

Audace Cerignola 58** Avellino 57*** Monopoli 50** Crotone 48* Benevento 45** Potenza 44*** Catania 44* Picerno 40** Cavese 38* Giugliano 38*** Juventus U23 38 Altamura 34** Trapani 32** Sorrento 32** Foggia 30* Latina 28** Casertana 22*** ACR Messina 13** Turris esclusa Taranto esclusa

* Una partita in meno

** Due partite in meno

Con 8+ punti di distacco fra ACR Messina e Casertana non si giocherebbero i Playout.

Programma 34ª Giornata Serie C Girone C

Sabato 29 marzo

Ore 15:00

ACR Messina-Altamura

Crotone-Latina

Ore 17:30

Casertana-Foggia

Picerno-Sorrento

Domenica 30 marzo

Ore 15:00

Audace Cerignola-Monopoli

Trapani-Catania

Ore 17:30

Potenza-Giuliano

Avellino-Benevento

