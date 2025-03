Castelvetrano: continuano senza sosta le ricerche dell’uomo scomparso

StrettoWeb

Notte di ricerche con esito negativo, quella appena trascorsa, tra le campagne di via Montagna a Castelvetrano (Trapani) dove si cerca un uomo che avrebbe richiesto aiuto tramite una radiotrasmittente. Nella notte si sono alzati in volo dei droni con visori a infrarossi dei vigili del fuoco e anche un elicottero dell’82° centro Sar di Trapani-Birgi di ritorno da Palermo dove aveva trasferito un ammalato da Pantelleria. Ma non è stata individuata alcuna persona.

Una zona in aperta campagna è stata battuta a piedi dai carabinieri, volontari della protezione civile. Stamattina interverranno anche gli operatori del soccorso alpino. A intercettare la richiesta d’aiuto sarebbe stata una radiotrasmittente con cui giocava un bambino di Castelvetrano a casa. La mamma ha ascoltato e ha così avvertito i carabinieri. Al momento, però, non risulterebbe presentata alcuna denuncia di scomparsa.

