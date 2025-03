Il Carnevale di Barcellona Pozzo di Gotto, un successo per il comprensorio messinese

StrettoWeb

Di anno in anno il Carnevale Barcellonese è cresciuto sempre di più dando rilievo a una grande peculiarità del secondo centro messinese per grandezza demografica: la passione per gli eventi. E nella fattispecie il Comune insieme alle associazioni e agli oratori, da sempre protagonisti di queste iniziative, hanno trasformato il Carnevale in una grande festa per tutte le famiglie. Complice anche gli eventi che fanno da corollario e che trasformano la città in un grande centro per gli eventi con la collaborazione dei locali della movida.

C’è poi la stagione teatrale entrata nel vivo con tantissimi ospiti, da Ezio Greggio a Francesca Chillemi, Valentina Persia e tanti altri. Barcellona si conferma una città viva che ha trovato negli eventi la sua vocazione naturale e commerciale. Ieri, nella giornata di domenica, si è visto il potenziale organizzativo di una kermesse che ha fatto arrivare da tutta la provincia tantissimi appassionati.

D’altra parte, escludendo Acireale e Sciacca, i grandissimi eventi storici legati al carnevale siciliano, Barcellona si posiziona senz’altro nella top five di questa tipologia di festa. Tra i carri più interessanti quelli legati a Ciao Darwin – che arriva proprio da Acireale – il carro dedicato alla civiltà messicana e quello ispirato al cartone di Dragon Ball.

