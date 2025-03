Carnevale 2025: Villa San Giuseppe si colora di giallo, 100 api festose e gioiose svolazzano per le strade

StrettoWeb

In occasione del Carnevale, le scuole Primaria e dell’Infanzia di Villa San Giuseppe, parte dell’I.C. Radice-Alighieri di Catona, hanno realizzato un carro allegorico dedicato alle api, insetti laboriosi e custodi del nostro ambiente. Il tema del carro fa esplicito riferimento ai cambiamenti causati dall’inquinamento ambientale, che minaccia l’estinzione di questi preziosi insetti fondamentali per la biodiversità e la vita sul nostro Pianeta. Le api rivestono un’importanza cruciale; senza di esse il mondo sarebbe privo di colori, fiori e prospettive future: esse sono “custodi della natura e i loro voli poesie del vento”, come recita una citazione visibile tra le figure del carro.

Il carro allegorico è stato accompagnato da un vivace corteo composto da alunni, docenti e collaboratori scolastici che hanno sfilato per le vie del paese, ballando e intonando canti festosi, portando gioia al piccolo borgo; coriandoli colorati facevano da cornice all’entusiasmo contagioso del signor Filippo Crupi, il quale ha gentilmente fornito un camioncino d’epoca sul quale è stato allestito il carro che ha suscitato ammirazione tra genitori, abitanti locali e passanti.

Il messaggio ecologista che la nostra scuola ha voluto trasmettere è stato accolto anche dall’associazione “Amici di Villa San Giuseppe” che ha realizzato un ulteriore carro allegorico che enfatizza questa tematica. Anche quest’anno, la scuola di Villa San Giuseppe ha voluto celebrare il Carnevale con tutti gli elementi necessari per una festa magica, aperta a tutti; un evento ricco di colori, suoni e allegria, all’insegna dell’ecologia. Un Carnevale che valorizza anche gli aspetti inclusivi, sociali e promozionali del territorio. Infine, i docenti esprimono un sentito ringraziamento alla Dirigente Scolastica Avv. Simona Sapone, la quale ha reso possibile la realizzazione dell’evento e ai collaboratori scolastici per l’impegno profuso nel rendere questa giornata davvero speciale.

