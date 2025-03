Capo d’Orlando, assessore Galipò invita ufficialmente la cantante Giorgia

StrettoWeb

“Il paroliere e produttore Mogol ha recentemente affermato che Giorgia canta come trent’anni fa e le offre un corso nella sua scuola. Io, invece, le offrirei una vacanza nella nostra Capo d’Orlando. Perché Capo d’Orlando è un luogo che ispira. Lo sa bene Gino Paoli, che proprio qui scrisse ‘Sapore di sale’, una delle canzoni più iconiche della musica italiana”. Lo scrive sul profilo Facebook Carmelo Galipò, Assessore alle Politiche Giovanili e allo Spettacolo del Comune di Capo d’Orlando (Messina), una delle mete preferite dai vacanzieri in Sicilia per il mare cristallino e la spiaggia incontaminata.

“Giorgia, se vuoi, le porte della nostra città sono aperte. Vieni a respirare l’aria di questo mare, a lasciarti avvolgere dal calore della nostra gente. Magari il tuo prossimo capolavoro nascerà proprio qui”, conclude Galipò.

