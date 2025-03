Capitale della Cultura, i numeri della campagna di sostegno alla candidatura di Reggio Calabria

StrettoWeb

Il progetto “Cuore del Mediterraneo”, che ha portato Reggio Calabria ad arrivare tra le dieci città finaliste per il titolo di Capitale italiana della Cultura 2027, ha ottenuto un importante ritorno in termini di visibilità per la città. Lo testimonia la straordinaria partecipazione arrivata da tantissimi reggini che vivono in Calabria ma anche fuori regione e all’estero, con una sentitissima spinta morale al percorso culminato nell’audizione tenutasi al Ministero della Cultura lo scorso 26 febbraio, e lo confermano anche i numeri della campagna di sostegno alla candidatura.

12.000 le sottoscrizioni a sostegno della candidatura

Innanzitutto c’è il risultato riscontrato direttamente attraverso il sito web istituzionale del Comune: sono state oltre 12.000 le sottoscrizioni a sostegno della candidatura attraverso il modulo dedicato, ed è stato registrato un flusso consistente di visitatori con oltre 32mila accessi e quasi 63mila visualizzazioni di pagina. Il “Manifesto della Candidatura”, in particolare, è stato scaricato da 7mila utenti. Si tratta di numeri significativi se si considerano i passaggi – non un semplice clic – che ogni utente ha dovuto ottemperare per perfezionare la sottoscrizione sul sito.

Altro dato importante riguarda l’interesse verso questo importante percorso della città che si è esteso anche oltre l’Italia: significativa, infatti, è stata la partecipazione delle comunità di emigrati calabresi all’estero – dagli Stati Uniti all’Australia passando per molti Paesi europei – che sono state raggiunte, rispondendo in massa, grazie a una campagna mirata sui gruppi Facebook di riferimento.

Tante interazioni

Proprio l’attività sui social media ha amplificato l’eco della campagna a sostegno di Reggio Calabria, con oltre 42mila visualizzazioni sulla pagina Facebook del Comune e con un impatto ancora maggiore su quella Instagram, dove sono state raggiunte le 80mila visualizzazioni, con un picco di 45mila al post dell’appello alla sottoscrizione del “Manifesto”. Per non parlare delle centinaia di migliaia di interazioni social rispetto ai video dei testimonial che hanno sostenuto Reggio e a quello che è stato prodotto per l’audizione, nonché sui profili social del sindaco Giuseppe Falcomatà.

Si tratta di numeri che testimoniano quanto sia stata proficua la sinergia con la rete sociale e culturale della città in termini di visibilità e di partecipazione a un percorso collettivo che, pur non avendo avuto l’esito sperato, ha comunque risvegliato l’orgoglio reggino e la consapevolezza di ciò che la città è e può rappresentare.

