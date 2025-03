Capitale della Cultura, l’affondo di Minasi a Falcomatà: “totale mancanza di visione, dieci anni di nulla”

StrettoWeb

Tilde Minasi durissima contro l’Amministrazione Falcomatà dopo la mancata nomina di Reggio Calabria a Capitale della Cultura. “Nel porgere le mie congratulazioni a chi ha vinto, il Comune di Pordenone, devo purtroppo amaramente constatare come, ancora una volta, l’Amministrazione comunale del Sindaco Falcomata non è stata in grado di cogliere un’opportunità enorme di sviluppo e promozione dell’immagine della nostra citta, che affonda le sue radici in un passato glorioso ed e disseminata di testimonianze di questo passato, spesso tuttavia ignote e ignorate perfino dai suoi abitanti”, ha scritto il senatore della Lega sui social.

“Questa sconfitta è una sconfitta per tutti i reggini e per i calabresi e nasce da una totale mancanza di visione e di lungimiranza, dall’assenza di idee, di iniziative forti, serie e stabili, capaci di rivitalizzare l’offerta di cultura della citta, dalle incapacità amministrative e di pianificazione di questa Giunta, che in ben dieci anni di governo non è riuscita a costruire nulla! E l’insuccesso in questo concorso ne è, purtroppo, la conferma più lampante. Reggio merita altro. Merita il recupero dei fasti di un tempo in un’ottica rinnovata. E attendiamo il momento di poterglielo offrire noi”, ha concluso.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.