Capitale della Cultura 2027, Antoniozzi (FdI): “delusione per Reggio Calabria, ma…”

“Siamo delusi perché Reggio Calabria non sia stata scelta come capitale della cultura ma rispettiamo il giudizio obiettivo della commissione. Già essere arrivate tra le dieci città finaliste è stato un grande risultato e ciò significa e conferma le qualità di una città bellissima. Sono state scelte indipendenti e certamente terze e vanno rispettate”. E’ quanto afferma il vicecapogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera Alfredo Antoniozzi.

“Del resto in ogni competizione vince una sola ma questo non significa che Reggio non sia una città ricca di elementi concreti che ne fanno un vanto per l’intera Calabria e per tutto il sud”, aggiunge.

