Tensione altissima in Romania dove a Bucarest sono in corso scontri furiosi tra le forze dell’ordine e i sostenitori di Calin Georgescu, il politico a cui l’Ufficio elettorale centrale ha negato la possibilità di partecipare alle elezioni presidenziali. I manifestanti hanno cercato di forzare i cancelli dell’edificio dell’Ufficio elettorale non appena è trapelata la notizia dell’esclusione di Georgescu.

Non si è fatta attendere il commento di Elon Musk, che su X ha scritto: “è una follia!”.

