Canicattini Bagni, recuperati due escursionisti smarriti in una zona impervia

Si è concluso nella tarda serata di ieri, un intervento dei militari della Stazione Soccorso Alpino della Guardia di Finanza di Nicolosi (CT), volto al soccorso e al recupero di due escursionisti smarritisi in contrada Cavadonna nel territorio del Comune di Canicattini Bagni (SR). Alle ore 18:30 circa, la la Sala Operativa del N.U.E. 118 comunicava alla Stazione S.A.G.F. di Nicolosi, che in località Cavadonna, due escursionisti smarritisi, richiedevano l’intervento dei soccorsi anche a causa del sopraggiungere della notte.

Il personale specializzato del S.A.G.F., dopo un breve briefing operativo, ha raggiunto la zona e intrapreso un percorso molto impervio in quanto risultava avere diversi salti di roccia che rendevano l’avvicinamento degli operanti difficoltoso. I militari con non poche difficoltà sono riusciti a localizzare i due escursionisti sul greto del fiume alla base del canyon e dopo un attento avvicinamento, addentrandosi in quello che risultava essere un fitto roveto, hanno raggiunto i malcapitati.

Alla vista i due escursionisti sono apparsi in un profondo stato di ansia e molto affaticati, sono stati quindi ristorati, e insieme ai militari del S.A.G.F. hanno iniziato la risalita lungo il ripido pendio raggiungendo il luogo dove ad attenderli vi era il personale sanitario del 118.

Verificate le condizioni generali di salute dei malcapitati non sono emerse problematiche di salute rilevanti. La Guardia di Finanza è sempre in prima linea, vicino a chi ha bisogno, per fornire il proprio aiuto nelle operazioni di soccorso e nelle situazioni critiche nelle quali è chiamata a intervenire, anche grazie al supporto tecnico del personale del S.A.G.F..