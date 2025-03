Calabria: cane precipita in un dirupo, salvato dai Vigili del Fuoco

StrettoWeb

Un cane di razza meticcia è precipitato in un dirupo roccioso e molto scosceso non riuscendo più a risalire la montagna. I fatti sono accaduti alla periferia di San Giovanni in Fiore, quando è giunta la segnalazione dell’animale in visibile difficoltà. Sul posto sono intervenuti tempestivamente i Vigili del Fuoco del Distaccamento di San Giovanni in Fiore guidati dal Capo Reparto Giovanni Talarico, coadiuvato dal Capo Reparto Saverio Spadafora. L’intervento si presentava molto complesso a causa delle difficoltà orografiche del territorio, particolarmente scosceso, roccioso e franoso. Sul posto sono intervenute anche le guardie zoofile AK KRONOS – distaccamento S.G.Fiore, con il Coordinatore Luigi Vizza assistito dall’agente Angelo Vizza, allertate dal Brigadiere Capo Gianluca Congi della Polizia Provinciale, impegnato in altre attività urgenti di servizio.

Intervento dei Vigili del Fuoco

La grande professionalità dei pompieri silani ha permesso di trarre in salvo l’animale che preso dal forte spaventato non sarebbe mai riuscito a risalire il dirupo. Il cane, una volta soccorso è stato affidato alle cure delle guardie zoofile. La presenza del distaccamento dei Vigili del Fuoco nel centro più importante della Sila, ancora una volta, dimostra di essere strategico e fondamentale per il soccorso di persone, animali e beni.

