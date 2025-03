Campo Calabro, il “Carnevale Campese 2025” all’insegna della pace e dell’unità

StrettoWeb

Un’esplosione di colori, musica e sorrisi ha invaso le strade di Campo Calabro durante il “Carnevale Campese 2025”, un evento che ha unito la comunità locale con un messaggio potente e universale: la PACE. Organizzato dalle associazioni parrocchiali del paese, l’iniziativa ha offerto non solo la tipica allegria del carnevale, ma anche un’occasione di riflessione profonda sul nostro ruolo nella salvaguardia della pace nel mondo.

La sfilata è partita puntualmente alle 15:00 dalla Piazza San Giuseppe di Campo Piale, attraversando le vie del paese in un’atmosfera festosa e coinvolgente, concludendosi nella vivace Piazza Giovanni Paolo II. I partecipanti, di tutte le età, hanno dato vita a una parata ricca di maschere originali e costumi sfavillanti, con due carri simbolici che hanno catturato l’attenzione di tutti i presenti.

Uno dei carri più ammirati è stato il “Carro della Pace”, che ha visto un imponente carro armato come protagonista, ma con un messaggio completamente diverso da quello che ci si aspetterebbe. Invece di un cannone pronto a sparare, il carro armato aveva nella sua bocca un cannoncino che lanciava fiori simbolici verso il pubblico, trasformando un emblema di guerra in uno strumento di speranza e bellezza. Questo gesto potente ha rappresentato simbolicamente l’invito a disarmare le nostre paure e a seminare nei cuori della comunità fiori di pace e solidarietà, in un atto che ha unito tutti nella riflessione sull’importanza della pace nel mondo.

Accanto al carro armato, un altro carro ha rappresentato un mappamondo rotante, simbolo di cittadinanza universale e di un impegno globale verso il rispetto reciproco. I due carri, insieme, hanno rafforzato il messaggio centrale della manifestazione: la necessità di costruire ponti tra i popoli e di promuovere la fratellanza a livello mondiale.

Particolare rilievo è stato dato anche alle maschere indossate dai partecipanti, che includevano figure raffiguranti i principali attori della politica globale, trasformando la sfilata in una riflessione ironica e creativa sui temi più urgenti del nostro tempo. Un carnevale che, pur nel suo spirito festoso, ha voluto far riflettere su come ogni individuo, con le proprie azioni quotidiane, possa contribuire a un futuro migliore.

Il carnevale non è stato solo un’occasione di svago, ma anche un momento di riflessione collettiva. La giornata ha voluto sottolineare come ciascuno di noi abbia una responsabilità nella costruzione di un mondo migliore, a partire proprio dalle piccole scelte quotidiane e dall’amore per la propria comunità.

Le piazze e le strade di Campo Calabro hanno vibrato di energia, dimostrando come una comunità piccola ma unita possa fare la differenza quando si tratta di affrontare temi che riguardano tutti. Il “Carnevale Campese 2025” ha avuto un enorme successo, coinvolgendo numerosi partecipanti che, oltre a dare vita a una parata spettacolare, hanno lasciato un segno indelebile nei cuori di tutti coloro che hanno preso parte alla festa.

Il successo dell’evento è stato reso possibile anche grazie al ruolo fondamentale della Parrocchia Santa Maria Maddalena, sotto la guida di Don Francesco Megale e Don Nino Palmenta, con il supporto di Don Domenico Greco. La parrocchia si è confermata il cuore pulsante della comunità, grazie alle sue numerose associazioni che hanno saputo trasformare il Carnevale in un’occasione di incontro e riflessione. In questo modo, sono riuscite a unire tutte le generazioni in un abbraccio collettivo di comunità. L’impegno delle diverse realtà associative ha dato vita a un evento che, oltre a intrattenere, ha anche avuto una forte componente educativa, promuovendo i valori della cittadinanza attiva e sottolineando l’importanza di essere responsabili e partecipi nella costruzione di un mondo migliore.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.