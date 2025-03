Caltanissetta premiata per la prima volta come “Comune Plastic Free”

StrettoWeb

Caltanissetta, sabato 8 marzo, è stata premiata come esempio virtuoso di “Comune Plastic Free”. Un riconoscimento che l’assessore all’Ambiente Oscar Aiello è andato a ritirare a Napoli, luogo nel quale è stata organizzata la cerimonia. La “tartaruga”, simbolo di Plastic Free Onlus, adesso certifica che anche il capoluogo nisseno si impegna per contrastare l’inquinamento da plastica. Nella pergamena che certifica il riconoscimento Caltanissetta è stata premiata “per l’impegno profuso e la sensibilità verso l’ambiente e le future generazioni”. “Accolgo con grande soddisfazione l’importante riconoscimento di Comune Plastic Free 2025, che premia l’impegno concreto della nostra Amministrazione nella salvaguardia dell’ambiente e nella diffusione di buone pratiche sostenibili – ha dichiarato l’assessore Oscar Aiello -. Desidero rivolgere un sentito ringraziamento ai referenti locali di Plastic Free, tra cui Salvatore Butera presente alla cerimonia di Napoli e tutti gli attivisti che hanno coinvolto attivamente l’Assessorato all’Ambiente in questo percorso virtuoso, e in particolare ai dipendenti dell’Ufficio Tecnico Comunale. Grazie alla loro professionalità e dedizione, Caltanissetta è riuscita a distinguersi a livello nazionale”.

Sono soltanto 14 i Comuni siciliani che hanno ottenuto il riconoscimento promosso da Plastic Free mostrando non soltanto una sensibilità alla tematica ma mettendo in atto azioni concrete di rispetto. Oltre Caltanissetta rientrano nell’esempio virtuoso: : Avola (SR) e Belpasso (CT) premiati con “due tartarughe” per il loro livello di virtuosismo e poi Favara (AG), Camporotondo Etneo (CT), Enna (EN), Furci Siculo, Roccalumera, Santa Teresa di Riva (ME), Cefalù (PA), Modica, Scicli (RG), Mazara del Vallo e San Vito Lo Capo (TP).

“Essere il secondo Capoluogo della Sicilia su nove a ottenere questo titolo conferma il valore delle iniziative messe in campo per la tutela dell’ambiente. Questo traguardo ci motiva a proseguire con determinazione nella direzione di un ambiente sempre più pulito, accogliente e rispettoso del nostro ecosistema, ma per raggiungere questo obiettivo abbiamo bisogno della collaborazione dei cittadini”.

E a confermare l’importanza del premio che non vuole essere una mera celebrazione di una situazione temporanea ma un impegno serio per il territorio è intervenuto, durante la cerimonia, il presidente e fondatore di Plastic Free Onlus Luca De Gaetano: “Oggi più che mai, il riconoscimento di Comune Plastic Free non è solo un titolo, ma una responsabilità. Significa aver scelto un percorso virtuoso, fatto di azioni concrete per ridurre l’inquinamento da plastica, sensibilizzare i cittadini, educare le nuove generazioni e costruire una comunità più consapevole e sostenibile. Un Comune Plastic Free è un motore di trasformazione, un nuovo modo di pensare, un nuovo modo di vivere il proprio territorio. E quando il legame tra Istituzioni e cittadini è così forte, il cambiamento non solo è possibile, ma diventa inarrestabile”.

Sul palco con l’assessore Oscar Aiello erano presenti il Referente provinciale Plastic Free Caltanissetta Salvatore Butera e Referente regionale Plastic Free Sicilia Fabio Pipitone

