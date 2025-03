Calcio, clamoroso sfogo dell’Africo: “stanchi dei torti arbitrali subiti, c’è pregiudizio legato al nostro nome”

StrettoWeb

“La nostra società, dopo aver attentamente esaminato l’andamento della partita e le decisioni arbitrali che l’hanno contraddistinta, si vede costretta a esprimere il proprio fermo disappunto riguardo alla conduzione della gara da parte della terna arbitrale. Fino ad oggi, abbiamo scelto di mantenere il silenzio di fronte a episodi simili, pur consapevoli dell’evidenza degli errori. Tuttavia, arrivati a questo punto, non possiamo più ignorare l’entità delle decisioni prese. Il gol non convalidato nonostante l’indicazione chiara del guardalinee, il rigore non assegnato in una situazione evidente, l’espulsione e altri episodi, sono solo alcuni dei fatti che ci spingono a rompere il silenzio e a far sentire il nostro disappunto”.

Comincia così la dura nota dell’Africo il giorno dopo la sconfitta casalinga contro il San Nicola Chiaravalle, match valevole per il 26° turno del girone B di Promozione calabrese. Passaggio pesante nel comunicato: “Non è difficile ipotizzare che queste scelte possano essere state influenzate da un pregiudizio legato al nome della nostra squadra. Questo tipo di atteggiamento non solo umilia la squadra sul campo, ma mina profondamente il rispetto che ogni squadra e ogni giocatore merita, oltre a compromettere il principio fondamentale della giustizia sportiva”.

“A tal proposito, la nostra società non può più accettare che simili errori vengano trattati come incidenti di percorso. Pertanto, ci aspettiamo che gli organi di giustizia sportiva prendano posizione sull’accaduto, condannando tali azioni. È fondamentale che vengano adottate misure concrete per tutelare l’integrità e la giustizia del nostro sport. Rimaniamo convinti che il nostro impegno e quello dei nostri giocatori, sempre al massimo livello, debbano essere rispettati e che venga garantito il giusto trattamento a tutti coloro che scendono in campo con passione e dedizione”, si chiude la nota.

