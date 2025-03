“Il Calcio è Arte” parla internazionale, ancora grandi stelle a Reggio Calabria: protagonisti altri ex Milan

StrettoWeb

La Città Metropolitana di Reggio Calabria, in collaborazione con la World Football Collection, ha organizzato due ulteriori e significativi appuntamenti nell’ambito dell’iniziativa “Il Calcio è Arte”. I prestigiosi eventi sono inseriti nell’ambito delle iniziative di Città Metropolitana di Reggio Calabria per la Settimana d’Azione contro le discriminazioni razziali per UNAR e si svolgeranno entrambi lunedì 31 marzo, alle 10:45, presso il Teatro Odeon di Reggio Calabria e alle 16:00, presso Palazzo Alvaro sede della Città Metropolitana di Reggio Calabria, con l’obiettivo di esplorare il calcio come fenomeno interculturale e linguaggio globale, celebrando il suo ruolo come potente strumento di integrazione e dialogo internazionale.

La seduta mattutina

L’appuntamento mattutino del Teatro Odeon, alle 10:45 si aprirà con saluti istituzionali del sindaco metropolitano, Giuseppe Falcomatà, e sarà condotto dal noto giornalista sportivo Alessandro Alciato. Tra i relatori di spicco, Zvonimir Boban, calciatore internazionale e rinomato dirigente sportivo, offrirà una prospettiva unica grazie alla sua vasta esperienza nel calcio. Previsto collegamento con l’ex stella del Milan e della nazionale ucraina, pallone d’oro nel 2004, Andriy Shevchenko.

Quattro ospiti per quattro moduli

La sessione mattutina sarà suddivisa in quattro moduli, ciascuno dedicato a un aspetto del calcio: Identità e Passione con Ariedo Braida, figura eminente nel calcio per la sua esperienza e capacità d’intuizione, discuterà di come il calcio serva da simbolo di appartenenza, unendo comunità a livello locale e nazionale; Inclusione, Opportunità e Meritocrazia, con Carmen De Gironimo, esperta di integrazione sociale, esaminerà il calcio come strumento efficace per superare le barriere socio-culturali, grazie al suo approccio meritocratico che favorisce opportunità paritarie per tutti; Strumento di Cambiamento Sociale: Emanuele Giulianelli, rinomato scrittore di numerosi libri sul calcio, offrirà riflessioni sul ruolo educativo del calcio e la sua capacità di combattere le discriminazioni, promuovendo un’inclusione a tutto tondo; Espressione Culturale: Dante Mortet, artigiano e scultore romano noto per aver creato il calco originale dei piedi di Pelé in bronzo, un’opera dedicata a “O Rei” e realizzata con grande maestria artistica, e Natino Chirico, pittore che ha realizzato dipinti raffiguranti scene e icone del calcio, catturando il dinamismo e l’emozione dello sport, esploreranno l’impatto culturale del calcio, analizzando l’intersezione tra il gioco e le arti visive.

La seduta pomeridiana

Nel pomeriggio del 31 marzo alle 16:00, presso Palazzo Alvaro sede della Città metropolitana di Reggio Calabria, si svolgerà l’incontro dal titolo: “L’importanza della Formazione come Linguaggio Globale”, moderato da Alessandro Alciato, con i contributi di tre figure di spicco: Paolo Piani, segretario settore Tecnico Figc, riconosciuto per la sua eccellenza nella gestione dei Master Formativi FIGC, Piani si concentrerà sull’importanza della formazione dei giovani atleti, promuovendo la loro crescita professionale e personale attraverso approcci educativi innovativi; Zvonimir Boban, fornirà una prospettiva globale sulle dinamiche del calcio e sullo sviluppo di una nuova generazione di leader; Ariedo Braida, noto per la sua abilità nello scoprire talenti, discuterà della meritocrazia nello sport e del valore formativo del calcio.

Gli eventi sono entrambi aperti al pubblico, con l’invito alla partecipazione rivolto a sportivi e appassionati, alle scuole, università, scuole calcio, dirigenti sportivi, direttori sportivi, associazioni e la FIGC. L’ingresso in entrambi i casi è libero e gratuito, fino ad esaurimento dei posti disponibili.

