Calabria, Sicilia e Milano: marzo ricco di impegni per Giusy Versace

E’ iniziato un marzo ricco di impegni per Giusy Versace. Nei giorni scorsi alla Versace è stato assegnato il XVI Premio Badolato, l’onorificenza istituita dall’associazione culturale Calabro-Brianzola, per onorare, ad anni alterni, un calabrese e un brianzolo di successo. La consegna del premio è avvenuta nella Sala Consiliare del Comune di Montorfano (CO) e la scelta quest’anno è ricaduta su Giusy per il suo profondo impegno civico, sociale e sportivo che dona lustro alla sua terra natia.

Sempre nei giorni scorsi l’atleta paralimpica e senatrice della Repubblica è stata invitata al Centro di Formazione Ars del comune di Biancavilla (Ct) per raccontare la sua storia davanti a centinaia di giovani che hanno letto il suo libro. L’incontro con la Versace, organizzato dalla docente Giulia Galizia assieme al coordinatore Ars Giuseppe Santangelo e moderato da Nicola Savoca, ha regalato al pubblico forti emozioni e profondi momenti di riflessioni sul valore della vita, sulla forza di volontà e su quanto sia importante porsi sempre degli obiettivi nonostante le disabilità. In tantissimi hanno posto domande e, al termine dell’incontro, hanno strappato foto e si sono fatti autografare i libri.

Lunedì 10 marzo, a Gorgonzola (Mi) Giusy Versace ha inaugurato un ciclo di serate sul tema della speranza, organizzate dalla Comunità pastorale Madonna dell’Aiuto al cinema teatro Sala Argentia. Anche in questa occasione, la Versace ha saputo raccontarsi con tanto trasporto e passione davanti ad un pubblico numeroso che si è trattenuto a lungo nel foyer per acquistare e farsi autografare le copie dei suoi libri.

Venerdì 14 marzo, Giusy Versace proseguirà con la presentazione dei suoi libri presso la biblioteca comunale di Colturano (MI) nell’ambito della settimana ‘Sfumature di Mimosa’. L’incontro sarà moderato dalla giornalista Eleonora Marino e verranno esposte anche opere dell’artista Alessandro Pedrazzini.

Infine, domenica 16 marzo, assieme alla sua associazione Disabili No Limits, sarà invece impegnata a Vigevano con la Scarpadoro Ability, corsa-camminata non competitiva di 4 chilometri e riservata a persone con disabilità da lei inventata ben 11 anni fa, all’interno del contesto della prestigiosa mezza maratona di carattere nazionale 18^ Scarpadoro Half Marathon.

